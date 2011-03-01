خراسان رضوی قهرمان مسابقات چهارجانبه اسکواش شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، نخستین دوره مسابقات چهار جانبه اسکواش بانوان کشور با حضور 4 تیم از استانهای مازندران، اصفهان، کرمانشاه و خراسان رضوی پس از برگزاری 6 مسابقه تیمی با همکاری هیئت اسکواش خراسان رضوی صبح سه شنبه به پایان رسید.



تیم نمایشگاه بین المللی مشهد که به نمایندگی از خراسان رضوی در این رقابتها حضور داشت در دیدار پایانی با غلبه بر نماینده اصفهان توانست مقام قهرمانی این مسابقات را بدست آورد و تیم نصر اصفهان نایب قهرمان شد و سهام عدالت مازندران نیز در جایگاه سوم قرار گرفت.



در پایان این مسابقات نشستی با حضور مسئولان هیئت اسکواش خراسان رضوی و نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شد که در این نشست مقرر شد که این مسابقات به صورت سالانه در تقویم ورزشی برگزاری مسابقات هیئت اسکواش استان خراسان رضوی قرار گیرد.



در این نشست همچنین از سوی شرکت کنندگان در نخستین دوره مسابقات چهار جانبه اسکواش بانوان کشور به هیئت اسکواش خراسان رضوی پیشنهاد شد تا جهت ثبت این مسابقات به صورت رسمی در تقویم اجرایی فدراسیون اسکواش جمهوری اسلامی ایران اقدامات لازم را انجام دهد.



اولین دور مسابقات چهار جانبه اسکواش خراسان به مناسبت دهه فجر و با عنوان "جام نمایشگاه بین المللی مشهد" در محل سالن اسکواش مشهد مقدس برگزار شد.