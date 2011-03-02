کیفرخواست نماینده قلابی رئیس جمهور صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر در اهواز، احمد فاتحی اظهار داشت: فردی به نام ب .س که با عنوان جعلی نماینده رئیس جمهوری به منازل شهروندان مراجعه و مرتکب جنایاتی می شد، پس از دستگیری توسط ماموران و طی مراحل تحقیق، با صدور کیفرخواست به دادگاه معرفی شد.

وی ادامه داد: باتوجه به جرائم صورت گرفته از سوی نامبرده از جمله وقوع سرقتهای متعدد و 15 فقره تجاوز به عنف، متهم به عنوان محارب به دادگاه معرفی شده که امیدواریم با صدور حکم اعدام از سوی دادگاه و اجرای آن، موجبات تحقق عدالت و امنیت در این شهرستان بیش از پیش فراهم شود.



معاون دادستان عمومی و انقلاب اهواز همچنین با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد:‌ مردم بدانند اگر سارقی وارد منزل و حریم خصوصی آنان شود و مال و جان افراد را تهدید یا به آن تعرض کند چنانچه شخص در مقام دفاع از خود علیه سارق اقدامی کند، این امر به موجب قانون مجازات اسلامی مشروع تلقی می شود.



احمد فاتحی هشدار داد: سارقان بدانند که هرگز در امان نیستند و اگر وارد حریم منزل اشخاص شوند و هنگام ارتکاب جرم از سوی ساکنین منزل مورد سوء قصد قرار گیرند، این اقدام در حکم دفاع بوده و به عنوان دفاع مشروع تلقی می شود.



سرپرست مجتمع قضایی ویژه مبارزه با سرقت اهواز از تشدید برخورد قانونی با سارقان در این شهرستان خبر داد و گفت: این مجتمع برنامه های متعددی را برای برخورد و سرکوب این افراد در دست اجرا دارد و به زودی شاهد تحولی در امنیت و آرامش این شهرستان خواهیم بود.