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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۴۸

19 گروه امداد و نجات جاده ‌ای ویژه نوروز در خراسان جنوبی فعال می شوند

19 گروه امداد و نجات جاده ‌ای ویژه نوروز در خراسان جنوبی فعال می شوند

بیرجند - خبرگزاری مهر: رئیس اداره نگهداری راه و ترابری خراسان جنوبی گفت: 19 گروه امداد و نجات جاده ‌ای در سطح استان برای خدمت ‌رسانی به رانندگان و مسافران در ایام نوروز اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مهدی آرزومندان پیش از ظهر سه شنبه در جریان بازدید از راه های روستایی بیرجند، در خصوص استقرار اکیپ ‌های نوروزی در استان، اظهار داشت: با توجه به نزدیک شدن ایام نوروز و آغاز مسافرت ‌ها این اداره کل اقدام به تشکیل 19 گروه امداد و نجات جاده ‌ای در سطح استان برای خدمت ‌رسانی به رانندگان و مسافران کرده است

وی همچنین از خسارت وارده به راه ‌های شریانی و روستایی استان به علت وقوع سیل اخیرخبر داد و گفت: جبران این خسارات نیازمند اختصاص اعتبارات ویژه است. 

آرزومندان اضافه کرد: با توجه به هزینه ‌های بالای راهسازی، نگهداری راه ‌ها، افزایش قیمت سوخت و قیر اعتبارات موجود جوابگوی تعمیر و نگهداری راه‌ های استان نبوده و باید به این امر توجه ویژه شود

به گفته وی با توجه به افزایش ترافیک جاده ‌ای و به طبع آن افزایش تصادفات جاده ‌ای در فصل سرما نقش اداره تعمیر و نگهداری راه‌ها با همکاری ادارات تابعه استان در کاهش تصادفات و حوادث غیرمترقبه از قبیل سیل، برف و یخبندان بارز است.

آرزومندان همچنین به استقرار اکیپ ‌های راهداری زمستانی در سطح استان، اشاره کرد و ادامه داد: تاکنون بیش از دو هزار کیلومتر از جاده‌ های استان برف ‌روبی و حدود ‌هزار و 500 تن نمک به منظور بازگشایی راه ‌ها و روانسازی ترافیک گردنه‌ های برفگیر استان انجام شده است.

رئیس اداره نگهداری اداره‌ کل راه و ترابری خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: در این راستا تعداد 12 اکیپ راهداری زمستانی به منظور مقابله با برف و یخبندان در سطح استان در راه‌ های اصلی، فرعی و روستایی فعال هستند

کد مطلب 1264442

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