به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانه‌ای چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر با حضور ابراهیم داروغه‌زاده دبیر جشنواره و محمدعلی حجازی مدیرروابط عمومی این جشنواره صبح امروز سه شنبه 10 اسفند ماه در فرهنگسرای پایداری برگزار شد.

در ابتدای این نشست داروغه‌زاده با اشاره به دوره های قبلی جشنواره فیلم شهر گفت: باید از دبیران سه دوره گذشته این جشنواره، علیرضا سجاد‌پور دبیر دوره اول، ایرج تقی‌پور دبیر دوره دوم و علیرضا رضاداد دبیر دوره سوم تقدیر و تشکر کنیم. به امید خداوند در اردیبهشت سال 90 جشنواره چهارم را برگزار می‌کنیم.

وی ادامه داد: این جشنواره با رویکرد محوری "شهری انسانی برای انسانی شهری" برگزار می‌شود که شش محور موضوعی شامل "شهر، ایمان و اخلاق"، "شهر، آگاهی و عقلانیت"، "شهر، سلامتی و نشاط"، "شهروند و بهره‌مندی از خدمات"، "شهروند و احترام به حقوق دیگران"، "شهروند و همراهی و مشارکت" را برای جشنواره در نظر گرفته‌ایم.

داروغه‌زاده مهمترین نقطه تمایز شهر را فراهم کردن بستری برای تأمین ابعاد مختلف انسان عنوان کرد و افزود: انسان از چهار بعد روانی، معنوی، جسمانی و عقلانی برخوردار است و یک شهر در تمامی ابعاد باید تأمین کننده نیازهای انسان باشد در نتیجه ما این محورها را در راس جشنواره خود قرار داده‌ایم.

وی همچنین اظهار کرد: این جشنواره شامل دو بخش اصلی و ویژه است که در بخش اصلی پنج زیر مجموعه مسابقه فیلم‌های سینمایی، کوتاه داستانی، بلند و نیمه بلند، انیمیشن و تیزر و بلند ویدیویی را در برمی‌گیرد. در بخش ویژه جشنواره طراحی پوستر جشنواره را به مسابقه گذاشته‌ایم که دانشجویان رشته گرافیک و علاقمندان می‌توانند آثار خود را برای ما بفرستند که به سه پوستر برگزیده علاوه بر انتشار جوایزی نیز داده خواهد شد و 50 پوستر برگزیده همزمان با برگزاری جشنواره در گالری سینما ملت به نمایش در می‌آید.

دبیر جشنواره فیلم شهر به دیگر بخش‌های جشنواره اشاره کرد و افزود: بخش ویژه مقاله نویسی پیرامون موضوعات محوری جشنواره و بخش دانشجویی که برای اولین بار اضافه شده از دیگر بخش های برنامه جشنواره است. در بخش دانشجویی در حوزه فیلم‌های داستانی، کوتاه، مستند و انیمیشن هیئت انتخاب و داوری جداگانه‌ای به بررسی آثار می‌پردازد.

داروغه زاده درباره فعالیت بخش دانش‌آموزی جشنواره فیلم شهر گفت: بخش مسابقه دانش‌آموزی با همکاری فرهنگسراهای مختلف و وزارت آموزش و پرورش در مقطع سنی دبیرستان و پس از دبیرستان صورت می‌گیرد که آثاری با دوربین‌های غیرحرفه‌ای ساخته می‌شوند و مورد بررسی قرار می‌گیرند ما با کمک کانون فیلمنامه‌نویسان سه فیلم‌نامه کوتاه و ساده را تهیه کردیم که در اختیار علاقمندان قرار خواهیم داد.

وی ادامه داد: بیش از 270 جایزه ارزنده برای برگزیدگان و یک سال بلیت رایگان پردیس‌های سینمایی برای همه شرکت کنندگان در این بخش در نظر گرفته شده است. علاوه بر حضور فعال و مشارکت فیلمسازان توافق‌نامه‌ای با کانون فیلمنامه نویسان، انجمن فیلم کوتاه، انجمن منتقدان و نویسندگان، انجمن مستند‌سازان و انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند منعقد شده است تا با همکاری دو سویه جشنواره پربارتر برگزار شود.

داروغه‌زاده در ادامه این نشست درباره بخش بین‌الملل این جشنواره گفت: ترجیح ما این است در بخش بین‌الملل آن اتفاقی که می‌توانیم انجام دهیم به صورت واقع‌بینانه ببینیم بخش بین‌المللی این جشنواره به صورت رقابتی برگزار نخواهد شد و یک سری آثار مرتبط با موضوعات جشنواره را انتخاب می‌کنیم تا در ایام جشنواره به نمایش درآیند به نظر من اصولا مفهوم بین‌المللی تاکنون اتفاق نیفتاده است و فعلا شاید امکان‌پذیر نباشد.

وی درباره حضور احتمالی فیلمسازان شناخته شده در چهارمین دوره جشنواره فیلم شهر توضیح داد: مطمئن باشید که تمام فیلم‌سازان سینمای ایران و چهره‌های شاخص در جشنواره فیلم شهر حضور پیدا خواهند کرد و آن زمان باید بپرسید که چه کسانی به جشنواره فیلم شهر نیامدند.

داروغه‌زاده افزود: تاکنون بودجه‌ای برای جشنواره دریافت نکرده‌ایم ولی یک میلیارد بودجه برای آن تصویب شده و منتظریم تا این مبلغ را دریافت نماییم جوایزی که برای جشنواره در نظر گرفته‌ایم بین 2 تا 15 میلیون تومان در بخش‌های اصلی است.

دبیر جشنواره فیلم شهر در پاسخ به این سؤال که معاونت امور سینمایی تا چه میزان با جشنواره فیلم شهر همکاری داشته است گفت: مهمترین حمایت معاونت امور سینمایی مجوز برگزاری این جشنواره بوده است و طبیعی است که فکر نمی‌کنم شهرداری به لحاظ حمایت مالی نیازی به همکاری بخش دیگر دولتی داشته باشد اما حمایت معنوی معاونت سینمایی که تاکنون با ما همراه بوده و کمال همکاری را داشته‌اند چون معاونت بحث مجوز برای نمایش را دارد و در ایام برگزاری جشنواره به عهده معاونت امور سینمایی است.

داروغه زاده در انتهای خاطرنشان کرد: در جشنواره فیلم شهر بحث لوکیشن نیست و لوکیشن در درجه دوم اهمیت قرار دارد ممکن است فیلمی در یک آپارتمان ساخته شود ولی به تاثیرات شهری بپردازد، مثلا فیلمی مثل "جدایی نادر از سیمین" این خصوصیات شهری را داشت، ولی لوکیشن‌های شهری چندان در آن دیده نمی‌شد.

تاکنون 811 اثر در بخش‌های مختلف سینمایی، کوتاه و مستند به دبیرخانه رسیده است و مهلت ارسال آثار تا 12 اسفندماه است.

