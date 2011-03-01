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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۲۸

جاده های استان زنجان لغزنده است

جاده های استان زنجان لغزنده است

زنجان - خبرگزاری مهر: فرمانده پلیس راه زنجان با اشاره به بارش برف و باران از شامگاه دوشنبه تا به امروز گفت: بر اثر بارش برف و باران سطح همه جاده های استان لغزنده است و رانندگان باید با احتیاط در این محورها تردد کنند.

سرهنگ عبدالعلی رشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: هم اکنون تردد در همه محورهای مواصلاتی استان با زنجیر چرخ میسر است.
 
وی با اشاره به این که به خاطر وجود مه در برخی از محورهای مواصلاتی استان، تردد خودروها به کندی صورت می گیرد هم اکنون در گردنه های "خان چایی" در طارم و "قلی کندی" در جاده دندی و همچنین جاده "پاپایی" مه شدید وجود دارد که توصیه می شود رانندگان در صورت غیر ضروری بودن مسافرت از تردد در این محورها خودداری کنند.
 
سرهنگ رشتیانی رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی را ضامن سلامت مسافران عنوان کرد و گفت: پلیس با کوچکترین تخلف در این زمینه برخورد شدید می کند.
 
فرمانده پلیس راه زنجان افزود: حضور پلیس نامحسوس و سایر نیروها در سطح جاده ها به خاطر ارتقا ایمنی شهروندان بوده و رانندگان باید همکاری لازم را با این افراد داشته باشند.
 
کد مطلب 1264447

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