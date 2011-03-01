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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۵۴

وزیر ارشاد:

زمینه مناسب برای فعالیت‌ هنرهای تجسمی وجود دارد

زمینه مناسب برای فعالیت‌ هنرهای تجسمی وجود دارد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بازدید از سومین جشنواره هنرهای تجسمی فجر عنوان کرد زمینه مناسب برای فعالیت هنرهای تجسمی وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دوشنبه نهم اسفند سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه معاون امور هنری و مدیرکل هنرهای تجسمی از سومین جشنواره بین ‌لمللی هنرهای تجسمی فجر دیدن کرد.

حسینی پس از بازدید از آثار خوشنویسی، نقاشی، کاریکاتور، نگارگری و عکاسی در جمع هنرمندان، دست اندرکاران جشنواره و خبرنگاران با اشاره به روند رو به رشد جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر گفت: جشنواره هنرهای تجسمی فجر بسیار دیرتر از دیگر جشنواره‌های فجر آغاز شد اما در همین سه دوره رشد و پیشرفت خوبی به لحاظ کمی و کیفی داشته است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: ارسال حدود 22 هزار اثر از هنرمندان تمام استان‌ها که رشد صد درصدی نسبت به دوره قبل دارد، بیانگر استقبال قابل توجه از جشنواره و پیشرفت این رویداد مهم هنرهای تجسمی است.

حسینی با اشاره به استقبال هنرمندان جوان و حضور پیشکسوتان در جشنواره گفت: این جشنواره فرصتی برای جوانان است تا با ارائه آثارشان مورد ارزیابی پیشکسوتان و استادان قرار گیرد و این هنرمندان جوان در جریان جشنواره با ایده‌های جدید آشنا شوند که می‌تواند جنبه آموزشی نیز داشته باشد.

وی برگزاری جشنواره تجسمی فجر در 20 استان و شش کشور را از شاخصه‌های جشنواره خواند: برگزاری جشنواره به طور گسترده در استان‌های کشورمان و دیگر کشورها این امید را می‌دهد که بتوانیم فرهنگ ایرانی را در قالب هنرهای تجسمی به مردم دنیا معرفی کنیم و برگزاری این دوره جشنواره در شش کشور زمینه‌ای برای آشنایی دیگر کشورها با دقت و ظرافت هنر ایرانی را فراهم کرده است و امیدواریم در دوره‌های بعد آثار جشنواره گسترده‌تر از امسال در دیگر کشورها ارائه شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به استقبال گسترده از جشنواره و ارسال 22 هزار اثر گفت: این امر نشانگر فراهم شدن زمینه مناسب و گسترده‌ای برای فعالیت‌های هنرهای تجسمی است و با برنامه‌ریزی و اطلاع رسانی ارتقای کمی و کیفی جشنواره و رشد و پیشرفت هنرهای تجسمی محقق خواهد شد.

جلیل رسولی، بهمن عبدی، علیرضا کریمی صارمی، مصطفی آقامیری، مسعود شجاعی طباطبایی، عباس میرهاشمی، علی فریدونی و ... در این بازدید حضور داشتند. سومین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر جمعه 13 اسفندماه پایان می‌یابد.

کد مطلب 1264448

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