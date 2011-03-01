زمینه مناسب برای فعالیت‌ هنرهای تجسمی وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دوشنبه نهم اسفند سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه معاون امور هنری و مدیرکل هنرهای تجسمی از سومین جشنواره بین ‌لمللی هنرهای تجسمی فجر دیدن کرد.

حسینی پس از بازدید از آثار خوشنویسی، نقاشی، کاریکاتور، نگارگری و عکاسی در جمع هنرمندان، دست اندرکاران جشنواره و خبرنگاران با اشاره به روند رو به رشد جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر گفت: جشنواره هنرهای تجسمی فجر بسیار دیرتر از دیگر جشنواره‌های فجر آغاز شد اما در همین سه دوره رشد و پیشرفت خوبی به لحاظ کمی و کیفی داشته است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: ارسال حدود 22 هزار اثر از هنرمندان تمام استان‌ها که رشد صد درصدی نسبت به دوره قبل دارد، بیانگر استقبال قابل توجه از جشنواره و پیشرفت این رویداد مهم هنرهای تجسمی است.

حسینی با اشاره به استقبال هنرمندان جوان و حضور پیشکسوتان در جشنواره گفت: این جشنواره فرصتی برای جوانان است تا با ارائه آثارشان مورد ارزیابی پیشکسوتان و استادان قرار گیرد و این هنرمندان جوان در جریان جشنواره با ایده‌های جدید آشنا شوند که می‌تواند جنبه آموزشی نیز داشته باشد.

وی برگزاری جشنواره تجسمی فجر در 20 استان و شش کشور را از شاخصه‌های جشنواره خواند: برگزاری جشنواره به طور گسترده در استان‌های کشورمان و دیگر کشورها این امید را می‌دهد که بتوانیم فرهنگ ایرانی را در قالب هنرهای تجسمی به مردم دنیا معرفی کنیم و برگزاری این دوره جشنواره در شش کشور زمینه‌ای برای آشنایی دیگر کشورها با دقت و ظرافت هنر ایرانی را فراهم کرده است و امیدواریم در دوره‌های بعد آثار جشنواره گسترده‌تر از امسال در دیگر کشورها ارائه شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به استقبال گسترده از جشنواره و ارسال 22 هزار اثر گفت: این امر نشانگر فراهم شدن زمینه مناسب و گسترده‌ای برای فعالیت‌های هنرهای تجسمی است و با برنامه‌ریزی و اطلاع رسانی ارتقای کمی و کیفی جشنواره و رشد و پیشرفت هنرهای تجسمی محقق خواهد شد.

جلیل رسولی، بهمن عبدی، علیرضا کریمی صارمی، مصطفی آقامیری، مسعود شجاعی طباطبایی، عباس میرهاشمی، علی فریدونی و ... در این بازدید حضور داشتند. سومین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر جمعه 13 اسفندماه پایان می‌یابد.