طرح شهر دوستدار سالمند در گرگان تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قاسم حاجی محمدی ظهر سه شبه در نشست این کمیسیون با بیان این مطلب که بر اساس گزارش انجمن مددکاری اجتماعی ایران تا سال 1404 رشد جمعیت سالمند سه برابر رشد جمعیت کشور می شود، گفت: در این راستا برنامه ها و سیاست گذاری های کشور متناسب با رشد جمعیت سالمندی در حوزه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی باید تغییر کند.

وی با اشاره به اینکه تهیه طرح شهر دوستدار سالمند در برخی از کلانشهرهای کشور انجام شده است، افزود: شورای شهر گرگان نیز با بررسی نیازهای سالمندان در زمینه های مختلف فرهنگی، ورزشی، آموزشی، پزشکی و اجتماعی باید نسبت به تهیه این طرح اقدام کند.

این عضو شورای شهر گرگان با تاکید بر برنامه ریزی جامع شهری برای سالمندان در حوزه های مختلف حمل و نقل و ترافیک، شهرسازی و معماری، ایجاد ظرفیت های بهداشتی درمانی و پیش بینی برنامه های خاص و ویژه فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و جلب مشارکت های مردمی در این خصوص بیان کرد: آمارها نشان می دهد در سال 1404 نسبت به سال 1375 جمعیت سالمند بالای 60 سال حدود 130 درصد رشد خواهد کرد این در حالیست که طبق برآوردها در همین زمان جمعیت کشور بیش از 40 درصد رشد دارد و این موضوع بر ضرورت تدوین برنامه های جامع در این خصوص تاکید می کند.

حاجی محمدی تأمین ایمنی و سهولت تردد سالمندان در مراکز و معابر عمومی و اختصاص مسیرهای ویژه جهت پیاده‌روی سالمندان، استاندارد سازی مبلمان شهری به ویژه در پارک ها و مراکز ورزشی و تفریحی سالمندان، الزام تأمین فضای سبز مناسب جهت فراغت و پیاده روی در مجتمع های مسکونی احداث شده توسط انبوه سازان و سازندگان مسکن، اختصاص بوستان های کوچک محلی و جایگاه های نشست جمعی ویژه سالمندان در محلات و تجهیز آن به وسیله اقلام فرهنگی و ورزشی نظیر کتاب و روزنامه و وسایل تفریحی و ورزشی مناسب سالمندان را از نیازهای اصلی برنامه های شهرسازی عنوان کرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیست شهری شورای شهر گرگان با تاکید بر اینکه در حوزه منابع انسانی مؤلفه‌هایی وجود دارد که توجه به آنها در هر جامعه‌ای نشان از پیشرفت و توسعه یافتگی فرهنگی و اجتماعی است، اظهار داشت: مسئولان سازمان های مختلف خدماتی باید توجه خاصی به سالمندان داشته باشند زیرا در حال حاضر مسیر جامعه ما به سوی سالمند شدن جمعیت در حرکت است و اگر زیر ساخت های جامعه در این خصوص اصلاح نشود در آینده ای نه چندان دور با مشکلات عدیده ای مواجه خواهیم شد.