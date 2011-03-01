سارق مسلح بانک رفاه کارگران سنندج دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی کردستان، ابراهیم قائد رحمتی افزود: در پی وقوع سرقت مسلحانه از بانک رفاه در سنندج، کارآگاهان پلیس آگاهی تحقیقات خود را به طور ویژه آغاز کرده که با انجام تحقیقات عملی و با کمک مرم شهرستان سنندج پس از جمع آوری ادله لازم کمتر از 36 ساعت موفق به شناسایی سارق بانک مذکور شدند.

وی اظهار داشت: کارآگاهان طی یک عملیات پلیسی و در یک اقدام غافلگیرانه و شناساییی موتور سیکلت مسروقه مورد استفاده سارق مذبور، همچنین سلاح قلابی به کار گرفته در امر سرقت تمامی وجوه مسرقه کشف و ضبط شد.

وی از عدم توجه مسئولین بانک در استفاده بهینه از سیستم امنیتی و غیر فعال بودن دوربین بانک انتقاد و این بی توجهی را در وقوع سرقت موثر دانست و خاطر نشان کرد: با توجه به پیگیری ها و تذکرات مکرر مسئولین به بانک ها برای تجهیز اماکن خود به سیستم های هشدار دهنده، بازدارنده و دوربین های مدار بسته متاسفانه کماکان شاهد عدم رعایت این نکته مهم و ضروری از سوی برخی از آن ها هستیم.

وی افزود: سهل انگاری دفتر پیک موتوری که بدون احراز هویت تماس گیرنده براحتی موتور سوار خود را به سوی فرد ناشناس اعزام و وی نیز بدون بررسی وسیله خود را با اعتماد بی جا به سارق مسلح تقدیم کرده و در وقوع این سرقت موثر بوده است

وی در ادامه به آژانس های مسافر بری و پیک های موتوری توصیه کرد بدونه شناسایی کامل و حصول اطمینان از شماره تماس گیرنده از اعزام وسایل نقلیه خودداری کنند.

روز شنبه هفته جاری طی سرقتی مسلحانه مبلغ 46 میلیون ریال وجوه نقد از بانک رفاه کارگران شعبه طالقانی واقع در خیابان سهرورودی به سرقت رفت.