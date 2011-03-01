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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۳۴

امروز صورت گرفت؛

32 چهره ماندگار نیروی هوایی ارتش تجلیل شدند

32 چهره ماندگار نیروی هوایی ارتش تجلیل شدند

32 چهره ماندگار نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز در مراسمی تجلیل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم تجلیل از چهره های ماندگار نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و همچنین یادواره سرتیپ خلبان حبیب بقایی فرمانده سابق این نیرو که پیش از ظهر امروز در مرکز آموزش های هوایی شهید خضرایی برگزار شد، از 32 چهره ماندگار با اهداء حلقه گل و لوح یادبود تجلیل به عمل آمد.

همچنین در این مراسم امیر سرتیپ خلبان حبیب بقایی که برگزاری این مراسم با محوریت تجلیل از خدمات وی در طول دوران دفاع مقدس بوده است به بیان خاطراتی پرداخت.

گفتنی است در پایان این مراسم 32 چهره ماندگار به همراه سرلشگر فیروزآبادی عکس یادگاری گرفتند.

کد مطلب 1264454

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