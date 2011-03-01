تحولات منطقه خاورمیانه محاکمه جهان غرب است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به گزارش آمانو اظهار داشت: گزارش آمانو همچنان نگاه سیاسی دارد و این انتقاد به گزارش وارد است و رویکرد حقوقی که باید غالب بر گزارش باشد هنوز نتوانسته است آمانو این رویکرد را ایجاد کند اما در هر حال در این گزارش نیز تصریح شده که فعالیتهای هسته ای جمهوری اسلامی ایران صلح آمیز بوده است.

وی همچنین با اشاره به اینکه آمانو در گزارش خود بر همکاری های جمهوری اسلامی ایران اشاره کرده است، افزود: در این گزارش آمده نوع همکاریها و میزان همکاری جمهوری اسلامی ایران بسیار گسترده بوده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به تحولات اخیر منطقه و جریان اسلام خواهی که به وجود آمده است، گفت: این تحولات جریان اسلام گرایی و خیزش عظیم اسلامی است.

وی ادامه داد: البته غرب به نوعی خود را قانع می کند که این موج دموکراسی خواهی است اما به نظر می رسد حرکت مردم منطقه یک نوع محاکمه دنیای غرب است چرا که آمریکا و جهان غرب همواره از خشن ترین و ضد حقوق بشرترین حکومت ها حمایت کرده اند و حمایت آنها موجب شد تاخیر چند دهه در تحولات منطقه به وجود بیاید و مردم دیرتر بتوانند به مردم سالاری و حق حاکمیت خود برسند.

جلالی همچنین تصریح کرد: اکنون در مقابل خشونت های بسیار زیادی که در لیبی و برخی کشورهای دیگر انجام می شود غربی ها سکوت کرده اند و تنها به انتشار بیانیه اکتفا کرده اند و این حرکت های کشورهای منطقه نشان می دهد که سیاستهای غرب اشتباه بوده است و روند مردم سالاری با محوریت دین و گرایش دینی در منطقه قوی است و در هر حال آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد این است که این حرکتها منجر به ثبات و آرامش در منطقه شود.

وی همچنین با بیان اینکه در موضوع مسئله کشور لیبی مسائل کمی مبهم است و باید منتظر ماند تا ببینیم چه اتفاقی می افتد، گفت: در لیبی چندین مدل وجود دارد که یکی از آنها مدل ایجاد ناامنی است و قذافی با توجه به اینکه در کشور دولت سازی نکرده است و بیشتر قبیله ها کارها را به شکل قبیله ای انجام داده اند بنابراین سیستم سیاسی لیبی قبیله ای و عشیره ای است و من خودم این هراس را دارم که تجربه گذشته الجزایر در لیبی تکرار شود بدین معنی که با ایجاد ناامنی و یا با ایجاد قتل و غارت زمینه دیکتاتوری فراهم می شود.

وی تاکید کرد: آنچه که مردم منطقه امروز باید به آن توجه کنند این است که ناامنی ها فضا را برای حکومت دیکتاتوری فراهم می کند.

جلالی همچنین با اشاره به اینکه آمریکا و ناتو و برخی قدرتها آمادگی هایی برای خود ایجاد کرده اند افزود: اما دخالت های نظامی آنها نباید موجب نگه داشتن دیکتاتور شود و ما تاکنون هیچ کشوری را سراغ نداریم که آمریکا در آن دخالت نظامی کرده باشد و آن کشور به هم نریخته باشد و در آنجا ثبات و دموکراسی برقرار شده باشد.

وی همچنین با اشاره به تحولات مصر گفت: به نظر می رسد آمریکا و صهیونیسم با دلواپسی و دستپاچگی به دنبال این هستند که حکومت نظامی ها را به نوعی در این کشور طولانی مدت کنند و این مقابله با خواست مردم تلقی می شود.