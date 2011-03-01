  1. استانها
  2. مرکزی
۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۳۶

نرخ بیکاری در استان مرکزی به 11.2 درصد رسید

نرخ بیکاری در استان مرکزی به 11.2 درصد رسید

اراک - خبرگزاری مهر: استاندار مرکزی گفت: هم اکنون نرخ رشد بیکاری در استان مرکزی به 11.2 درصد رسیده است که باید تا پایان دولت دهم این نرخ بیکاری به صفر برسید.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی اکبر شعبانی فرد پیش از ظهر سه شنبه در هشتمین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان  افزود: با ایجاد شش هزار شغل جدید در استان تلاش می شود به نتیجه دلخواه در کاهش نرخ بیکاری نائل شویم.

وی با اشاره به تهیه سند اشتغال و سرمایه گذاری استان اظهارداشت: تمامی دستگاه های اجرایی موظفند همکاری لازم جهت تحقق اهداف این طرح را به عنوان وظیفه ملی، شرعی و قانونی بکار گیرند تا بتوانیم در این جهاد بزرگ موفق شویم.

وی ضمن قرائت بخشنامه معاون رئیس جمهور ( دکتر رحیمی) به ضرورت تکمیل و ارایه اسناد یاد شده تا پایان خردادماه سال آیننده اشاره کرد و گفت:  طبق این بخشنامه بایستی سند اشتغال و سرمایه گذاری استان تا پایان خرداد سال 90 تکمیل شود.

در این جلسه مدیر پروژه، قائم مقام پروژه، مدیر ارتباطات و اطلاعات، کارشناس برنامه ریزی و کنترل، دبیر و دبیر خانه پروژه تعیین شد.

کد مطلب 1264460

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها