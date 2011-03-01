نرخ بیکاری در استان مرکزی به 11.2 درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی اکبر شعبانی فرد پیش از ظهر سه شنبه در هشتمین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان افزود: با ایجاد شش هزار شغل جدید در استان تلاش می شود به نتیجه دلخواه در کاهش نرخ بیکاری نائل شویم.

وی با اشاره به تهیه سند اشتغال و سرمایه گذاری استان اظهارداشت: تمامی دستگاه های اجرایی موظفند همکاری لازم جهت تحقق اهداف این طرح را به عنوان وظیفه ملی، شرعی و قانونی بکار گیرند تا بتوانیم در این جهاد بزرگ موفق شویم.

وی ضمن قرائت بخشنامه معاون رئیس جمهور ( دکتر رحیمی) به ضرورت تکمیل و ارایه اسناد یاد شده تا پایان خردادماه سال آیننده اشاره کرد و گفت: طبق این بخشنامه بایستی سند اشتغال و سرمایه گذاری استان تا پایان خرداد سال 90 تکمیل شود.

در این جلسه مدیر پروژه، قائم مقام پروژه، مدیر ارتباطات و اطلاعات، کارشناس برنامه ریزی و کنترل، دبیر و دبیر خانه پروژه تعیین شد.