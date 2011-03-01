کرج شهر باهویتی که به آن پرداخته نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حسین امیدیان ظهر سه شنبه با بیان این مطلب در نشست مشترک مطبوعاتی معاونت فرهنگی، اجتماعی و مدیران ستادی حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرج اظهار داشت: گاهی از سوی برخی از مدیران مطرح می شود که شهر کرج شهر بی هویتی است که نشان از بی اطلاعی و عدم دلبستگی آنان نسبت به پتانسیل ها و ظرفیت های این شهر است.

وی افزود: نپرداختن به این مقوله مهم فرهنگی و اجتماعی باعث شده است کرج به جایگاه واقعی خود در کشور دست نیابد.

این مسئول با اشاره به اینکه مرکز استان البرز دارای ظرفیت های فراوان گردشگری و تاریخی است، خاطر نشان کرد: در حال حاضر پتانسیل های فراوانی در حوزه های مختلف گردشگری، تاریخی، مذهبی و... در شهر کرج وجود دارد که به دلیل نپرداختن حوزه های مختلف فرهنگی مورد غفلت و بی توجهی واقع شده است.

آمیختگی فرهنگی، اجتماعی کرج بی نظیر است

معاون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرج در ادامه سخنان خود یادآور شد: آمیختگی فرهنگی و اجتماعی کرج در سطح کشور بی نظیر است که باید به درستی به آن پرداخته شود.

وی با تاکید بر اینکه عدم پرداختن به مسائل فرهنگی، اجتماعی دلیلی بر عدم وجود هویت نیست، افزود: معاونت فرهنگی، اجتماعی شهرداری درنظر دارد با تخصصی کردن فعالیتهای فرهنگی، هنری در کرج از پرداختن به مسائل تک هویتی خودداری کرده و با ترغیب مردم و مسئولان نسبت به شناساندن هویت مذهبی، تاریخی و فرهنگی این کلانشهر اقدام کند.

المان های شهری در حوزه زیباسازی شهرداری بررسی می شوند

امیدیان در ادامه همچنین از مطالعات صورت گرفته حوزه زیباسازی شهرداری کرج در رابطه با المان های فرهنگی، مذهبی خبر داد و گفت:‌ بخشی از مسائل هویتی شهر به حوزه زیباسازی شهرداری باز می گردد که در این راستا نیز با بهره گیری از مطالعات کارشناسی و نقطه نظرات مشاورین مجرب اقدامات بسیار موثری در دستور کار زیباسازی شهرداری کرج قرار گرفته است.

وی افزود: وجود قومیت های مختلف، جاذبه های فراوان گردشگری و تاریخی، جاده چالوس به عنوان دومین جاده زیبای جهان، فرهنگ غنی ایثار و شهادت، باغ شهر بودن کرج و... بخشی از ظرفیت های این کلانشهر است که باید با همکاری و همراهی سایر دستگاههای فرهنگی شهرستان واستان مورد توجه قرار گیرد.