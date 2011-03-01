به گزارش خبرنگار مهر، علی مطهری امروز سه شنبه در کنفرانس شهروند الکترونیک و تلفن همراه با بیان اینکه سال گذشته پیشنهاد اختصاص یک‌ درصد از بودجه سازمان‌ها به فناوری اطلاعات در دستور کار قرار گرفت، اظهار داشت: متأسفانه با این پیشنهاد موافقت نشد اما امسال بار دیگر این طرح را پیشنهاد داده ‌ایم که امید می رود با تصویب آن مشکل هزینه فناوری اطلاعات در نهادها و سازمان‌ها مرتفع شود.

وی با بیان اینکه مجلس آمادگی دارد تا قوانین لازم در زمینه فناوری اطلاعات را طرح و تصویب کند، گفت: در کنار تصویب قوانین جدید، قوانین دست و پاگیر در این حوزه نیز باید حذف شوند.

مطهری اظهار داشت: فناوری اطلاعات نیازمند فرهنگ‌سازی از خانواده تا سیستم‌های اجرایی و قانونی است و دولت به عنوان متولی سیستم اجرایی باید تمام تلاش خود را در شکل‌گیری این فرهنگ‌سازی بکار گیرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تولید محتوا در حوزه فناوری اطلاعات را فاقد متولی دانست و گفت: تولید محتوا یکی از ملزومات تحقق دولت الکترونیک است و بدون دولت الکترونیک و شهروند الکترونیک داعیه عدالت اشتباه و غلط است.

وی خاطرنشان کرد: مجلس آمادگی پذیرش طرح ها و پیشنهادات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را دارد چرا که رویکرد مجلس در زمینه بودجه و قانون در مباحث فناوری اطلاعات مثبت است.