وارد کردن تخم مرغ از چین برای کشور ما ننگ است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی در مراسم تجلیل از مربیان برتر پرورشی و تربیتی استان هرمزگان به مناسبت روز امور تربیتی و تربیت اسلامی، بیان داشت: مربیان پرورشی وظیفه دارند تا فرهنگ کار را به دانش آموزان بیاموزند تا کشور ما مجبور به وارد کردن کالا از دیگر کشورها نباشد.

وی با اشاره به اهمیت آموزش فرهنگ کار به دانش آموزان، عنوان کرد: وارد کردن تخم مرغ از کشور چین برای کشور ما ننگ است و اگر فرهنگ کار کردن به خوبی درجامعه و به دانش آموزان ما آموزش داده می شد کشور ما با چنین مشکلی مواجه نبود.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان ادامه داد: وظیفه دیگر معلمان پرورشی و تربیتی یاد دادن اخلاق اسلامی به دانش آموزان است تا دیگر شاهد ترورهای شخصیتی در کشور نباشیم.

آیت الله نعیم آبادی افزود: اگر فردی از یک مسئول و یا یک فرد دیگر انتقاد دارد باید مستقیما به خود او بگوید نه اینکه در وبلاگها یا سایتهای مختلف آن مسئول را ترور شخصیت کند.

وی با اشاره به خوب بودن مردم ایران، اظهار داشت: مردم ما مردم خوبی هستند و اگر در دوران کودکی و نوجوانی به خوبی تربیت شوند مردمی با اخلاق و بهتر خواهند شد.

امام جمعه بندرعباس به اهمیت پرورش در کنار آموزش اشاره کرد و بیان داشت: معلمان و مسئولان آموزشی کشورمان باید در کنار آموزش به پرورش و تربیت دانش آموزان توجه خاصی کنند.

آیت الله نعیم آبادی تاکید کرد: هر کدام از معلمین ما باید در حد خودشان امر به معروف و نهی از منکر را انجام دهند و به پرورش دانش آموزان توجه کنند.