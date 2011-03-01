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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۵۲

در انتقاد به کرزای/

فرماندار کابل از سمت خود استعفا کرد

فرماندار کابل از سمت خود استعفا کرد

فرماندار پایتخت افغانستان در انتقاد به سیاستهای دولت این کشور و عمل نکردن "حامد کرزای" به وعده های خود استعفا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "ذبیح الله مجددی"، بدقولی رئیس جمهور، عمل نکردن دولت به وعده های خود و کمبود امکانات و خودداری دولت از تامین این امکانات را از جمله دلایل استعفای خود اعلام کرد.

وی که در جمع خبرنگاران سخن می گفت، اظهار داشت : پست فرمانداری کابل یک پست نمادین است. زمانیکه من به این پست رسیدم به من وعده داده شد که وضعیت تغییرمی کند، اما پس از گذشت دو سال هیچ چیزی تغییر نکرده و بر همین اساس ترجیح می دهم که از سمت خود استعفا کنم.

دولت افغانستان تا کنون هیچ واکنشی به استعفای ذبیح مجددی نشان نداده است.   

کد مطلب 1264465

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