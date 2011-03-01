58 باب کتابخانه در استان زنجان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، اباسلط سیاح ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از خادمین کتاب از احداث 15 باب کتابخانه جدید در استان خبر داد و گفت: کتابخانه‌های عمومی استان در ارزیابی از سوی مرکز عنوان نخست را در زمینه کتب چند رسانه‌ای از آن خود کرده است

سیاح افزود: در حال حاضر برای هر 28 هزار و 600 نفر جمعیت کشور یک کتابخانه وجود دارد که در استان زنجان براساس جمعیتی 14 هزار و 757 نفر یک کتابخانه احداث شده است.

وی با بیان اینکه با برنامه ریز ی های انجام گرفته در 19 شهرک اقماری شهر زنجان کتابخانه احداث خواهد شد،گفت: در این زمینه دو کتابخانه در شهرکهای الهیه و گلشهر کاظمیه شهر زنجان احداث می شود.



وی با بیان اینکه بر اساس ارزیابی های نهاد کتابخانه های کشور این استان رتبه نخست کتب های چند رسانه ای کشور را کسب کرد، ادامه داد: زنجان به لحاظ تعداد صندلی ها و کتب موجود در کتابخانه ها نیز جز پنج استان برتر کشور شناخته شد.



سیاح با بیان اینکه با ارزیابی های انجام شده شهرستانهای ابهر و ایجرود به لحاظ شاخص های فرهنگی به ترتیب رتبه اول و دوم را کسب کرده اند، افزود : در مجموع وضعیت مناسب و روبه رشدی در بحث امور کتابخانه های استان با توجه به نرم کشوری حاکم است.

