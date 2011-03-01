ارائه خدمات ویژه از سوی نیروی انتظامی زنجان در تعصیلات نوروز

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سردار محسن حسنخانی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران باتاکید بر بالا بردن سطح آمادگی و آراستگی کارکنان و برخورد جدی با متخلفان در این استان افزود: در این زمینه برای پیشبرد اهداف انتظامی هماهنگی و برنامه ریزی خوبی با مراجع قضائی و سازمان های برون سازمانی صورت گرفته است.

وی همچنین پوشش مناسب و مطلوب انتظامی تفرجگاه ها و محل های اسکان مسافران نوروزی، تعامل و هماهنگی رسانه های استان و اطلاع رسانی و ارائه هشدارهای پلیسی به مسافران نوروزی را از دیگر اقدمات پلیس در نوروز ذکر کرد.

فرمانده انتظامی استان زنجان با اشاره بر اینکه طرح انتظامی، ترافیکی نوروز در روزهای پایانی سال اجرا و تا پایان تعطیلات نوروز ادامه خواهد داشت، ادامه داد: در این طرح پلیس با افزایش اقدامات انتظامی و ترافیکی، ایجاد امنیت مطلوب برای مسافران و شهروندان را در صدر برنامه ریزی خود دارد.

سردار حسنخانی افزود: نیروی انتظامی بر اساس وظایف قانونی خود در راستای برقراری نظم و امنیت در طول سال برنامه ها و طرح های مختلفی را به اجرا گذاشته است.

وی یکی از برنامه های اجرایی پلیس زنجان در پایان سال را اقدامات امنیتی و ترافیکی چهارشنبه آخر سال عنوان کرد و گفت: برای این مراسم اقداماتی از ابتدای سال جاری طرح ریزی و با تعامل دستگاه های مرتبط در مرحله اجرا داریم.

سردار حسنخانی با تاکید بر اینکه نظارت خانواده ها نقش بسزایی درکاهش بروز حوادث ناگوار اجتماعی و امنیتی خواهد داشت، گفت: هرساله رفتارهای غیرمتعارف برخی افراد در چهارشنبه آخر سال خسارت های جانی و مالی فراوانی به بار می آورد.

فرمانده انتظامی استان زنجان افزود: شادی و داشتن تفریح سالم حق نوجوانان و جوانان است اما این شادی و نشاط نباید موجب لطمه به خود و مزاحمت برای دیگران شود.

سردار حسنخانی آگاه سازی دانش آموزان از خطرات به کارگیری مواد محترقه از طریق مربیان و معلمان مدارس را از دیگر راهکارهای کاهش حوادث تلخ برشمرد.

وی ادامه داد: در بخش آگاه سازی و اطلاع رسانی نیز بروشورهایی به منظور اطلاع رسانی و پیشگیری از سوانح و حوادث چهارشنبه آخر سال تهیه شده و بین دانش آموزان در مدارس و همچنین اقشار مختلف جامعه توزیع خواهد شد.

فرمانده انتظامی استان زنجان تاکید کرد: جلسات متعددی با صنوف و سازمان های مرتبط برگزار شده است و پلیس با متخلفان و کسانیکه با ایجاد ناامنی برای مردم آسایش و آرامش شهروندان را به هم بزنند به شدت و برابر قانون برخورد خواهد کرد.

سردار حسنخانی بابیان اینکه رویکرد ناجا در خصوص چهارشنبه آخر سال رویکردی امنیتی نیست، اظهارداشت: چهارشنبه آخر سال یک پدیده اجتماعی است و نیروی انتظامی مخالف شادی مردم نیست و درصدد فراهم کردن بستری امن برای مردم اافزود: با راکبان موتورسیکلت ها و خودرو هایی که برای مردم مزاحمت ایجاد کنند برخورد و وسیله نقلیه آنان تا پایان تعطیلات نوروز توقیف می شود.

وی اظهار امیدواری کرد : چهارشنبه آخر سال با توجه به تمهیدات اتخاذ شده، آموزش همگانی، اطلاع رسانی به موقع و موثر رسانه ها و همکاری سازمان ها و دستگاه های امدادی ذیربط و هوشیاری مردم فهیم و آگاه به ویژه جوانان و والدین آنان، شاهد بروز هیچ حادثه و وقایع ناگواری در این خصوص نباشیم.