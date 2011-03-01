10 هزار انواع مواد محترقه در زنجان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سرهنگ حسین عبدی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی ، جلوگیری از بروز حوادث تلخ چهارشنبه آخر سال و مبارزه با تهیه و توزیع کنندگان مواد محترقه ماموران انتظامی این شهرستان موفق به کشف 9 هزارو 653 عدد انواع مواد محترقه شدند.

سرهنگ عبدی ادامه داد: در پی اطلاع از اینکه راننده یک دستگاه خودرو اقدام به حمل مقادیر قابل توجهی از انواع مواد محترقه می کند، بررسی موضوع در این زمینه در دستور کار ماموران قرار گرفت.

سرهنگ عبدی افزود:" ماموران در تحقیقات خود موفق به شناسایی این خودرو شده و طی عملیاتی ضربتی موفق شدند این خودرو را در خیابان زینبیه متوقف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان زنجان ادامه داد: ماموران در بازرسی از این خودرو 9 هزارو 392 عدد انواع مواد محترقه غیر مجاز کشف و ضبط کردند.

سرهنگ عبدی افزود: ماموران کلانتری 11 و 13 نیز موفق شدند در بازرسی از دو واحد صنفی 261 عدد انواع مواد محترقه کشف کنند. سرهنگ عبدی در خاتمه از مردم شهرستان زنجان خواست به منظور جلوگیری از بروز حادثه ناگورا مراسم چهارشنبه آخر سال هرگونه اطلاعاتی در زمینه توزیع کنندگان مواد محترقه و افراد سودجو دارند مراتب را از طریق فوریتهای پلیسی 110 اطلاع دهند.