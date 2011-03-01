الیگودرزیها چشم انتظار سفر دولت/ صنعت و اشتغال مطالبه مردم

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان الیگودرز، با نزدیک شدن به سفر سوم هیئت دولت به استان لرستان مردم این شهرستان خواستار توجه ویژه دولت به رفع برخی چالشهای پیش روی این شهرستانی شرقی استان لرستان هستند.

یک شهروند الیگودرزی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در الیگودرز از نرخ بالای بیکاری در این شهرستان انتقاد کرد و گفت: با وجود استعدادهای منحصر به فرد الیگودرز در زمینه آب فراوان، زمین حاصلخیز و معادن غنی همچنان مردم این شهرستان از بیکاری رنج می برند.

وی از روند کند پرداخت تسهیلات بانکی نیز انتقاد کرد و گفت: برخی از طرح های اشتغالزای این شهرستان همچنان در بانکها معطل مانده است.

یک شهروند دیگر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در الیگودرز از روند کند برخی پروژه های عمرانی انتقاد کرد و بیان داشت: بیمارستان 96 تختخوابی این شهرستان در حال تبدیل شدن به یک اثر تاریخی است.

وی با اشاره به آب فراوان این شهرستان گفت: این در حالیست که همچنان عملیات اجرایی سدهای در دست اجرا در شهرستان الیگودرز مانند سد حوضیان به دلیل کمبود اعتبارات به کندی پیش می رود.

مسئول امور عمرانی فرمانداری الیگودرز در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در این شهرستان با تشریح روند اجرای مصوبات دولت اظهار داشت: در مجموع 60 درصد مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به این شهرستان اجرایی شده است.

علی دارایی با اشاره به تصویب 91 مصوبه برای این شهرستان در سفر دوم رئیس جمهوری یادآور شد: احداث بیمارستان 96 تختخوابی الیگودرز از جمله این مصوبات بود که هم اکنون 55 دصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی با اشاره به اختصاص 20 میلیارد تومان تسهیلات به کارخانه شیشه الیگودرز خاطر نشان کرد: این در حالی است که از مجموع 30 طرح صنعتی تصویب شده برای استان لرستان سه طرح در شهرستان الیگودرز احداث شده است.

مسئول امور عمرانی فرمانداری الیگودرز تکمیل زیرساختهای معادن الیگودرز، احداث خوابگاه دانشکده پرستاری و بازسازی این دانشکده را از دیگر مصوبات هیئت دولت در این شهرستان برشمرد که زمینه اجرایی پیدا کرده اند.

دارایی به روند اجرای مصوبات سفر اول هیئت دولت به این شهرستان اشاره کرد و بیان داشت: در سفر اول رئیس جمهوری 43 مصوبه و توافقنامه برای این شهرستان به تصویب رسید که همه این مصوبات محقق شده اند.

وی بازسازی مدارس غیراستاندارد، راه اندازی دو هزار خط تلفن ثابت، احداث 10 باب مدرسه، نصب و راه ادازی 18 پورت دیتا، کمک به هیئت های ورزشی، تکمیل سالنهای ورزشی، تامین اعتبار مناطق گردشگری الیگودرز، احداث موزه مردم شناسی این شهرستان، برقی کردن 44 حلقه چاه کشاورزی، توسعه 120 هکتاری باغات الیگودرز، تجهیز بیمارستان امام جعفر صادق(ع) این شهرستان و ارتقا شاخص راههای روستایی الیگودرز را از جمله مصوبات سفر اول هیئت دولت به این شهرستان دانست.

شهرستان الیگودرز در شرق استان لرستان و در ناحیه کوهستانی با آب و هوایی سرد واقع شده و گویش اغلب مردمان این شهر لری بختیاری است.

شهر الیگودرز نیز بین ۴۹ درجه و ۴۲ دقیقه طول شرقی و ۳۳ درجه و ۲۴ دقیقه عرض شمالی واقع شده و از نظر موقعیت نسبی، الیگودرز در نیمه شمالی شهرستان قرار گرفته است.

این شهر از طریق محور شمالی با شهرهای خمین، محلات، اراک و از طریق محور جنوبی با شهرهای ایذه و فریدون شهر، از طریق محور شرقی با شهرهای داران، گلپایگان و خوانسار و از طریق محور غرب و شمال غربی نیز با شهرهای ازنا، دورود، بروجرد و خرم‌آباد ارتباط دارد.

شهر الیگودرز از خرم‌آباد ۱۵۲ کیلومتر، از بروجرد ۱۲۰ کیلومتر، از اراک ۱۲۸ کیلومتر، از اصفهان ۲۳۳ کیلومتر و از تهران ۳۸۰ کیلومتر فاصله دارد و از نظر موقعیت ارتباطی نسبت به محورهای استانی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در استان لرستان بزرگ‌ترین شهرستان از لحاظ وسعت حوزه شهرستان الیگودرز می‌باشد.