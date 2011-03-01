تالاب انزلی آلبوم طبیعی نادر جهان/ آهسته ورق بزنید

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، تالاب انزلی در ساحل جنوب غربی دریای خزر در غرب دلتای سفیدرود در جنوب بندرانزلی در استان گیلان قرار دارد.

این تالاب از دیدگاه جهانگردی و سیاحتی یکی از جاذبه های مهم گیلان است و از نظر توریستی دیدنی های فراوانی دارد، مانند انبوه گل های نیلوفر آبی که غنچه های آرمیده بر پهنه آب سطح وسیعی را در تالاب به خود اختصاص می دهد و در نگاه اول نظر هر گردشگری را به خود جلب می کند، همچنین پرندگان مهاجری که در فصل سرما به دامان این تالاب پناه می آورند خود گونه های از مجموعه نادری هستند که یکجا در این آلبوم طبیعی گرد آمده اند.

تالاب انزلی یکی از مناطق توریستی ایران است که با مشارکت سازمان های ذیربط و مدیریتی برنامه ریزی شده می تواند جزء یکی از مناطق ورزشی و تفریحی باشد که هر توریستی بدون بازدید از آن نتواند از گیلان خارج شود و لذت دقایقی قرار گیری در این فضای بکر را همیشه در خود می پروراند.

حفظ تالاب بین المللی انزلی ضرورتی اجتناب ناپذیر



نماینده مردم صومعه سرا در مجلس در این ارتباط گفت: حفظ و احیای تالاب بین المللی انزلی به دلیل اهمیت اکوسیستمی و طبیعت گردی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.



سید کاظم دلخوش افزود: این تالاب به دلیل داشتن تنوع گیاهی و جانوری از منحصربه فرد ترین تالاب های جهان است.



وی همچنین با اشاره به اینکه ورود انواع پساب های صنعتی، کشاورزی، خانگی، پیشروی آب دریا و ورود رسوب رودخانه اکوسیستم این تالاب را با مخاطره انداخته است، اظهارداشت: مدیریت صحیح و به موقع برای رفع مشکلات تالاب انزلی به دلیل نقشی که این پهنه آبی دراکوسیستم و در تقویت اکوتوریسم و طبیعت گردی منطقه دارد، امری ضروری است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه استفاده از مواهب طبیعی باعث گردش سرمایه، تقویت اقتصاد و احیای موقعیت اقتصادی و اجتماعی مردم و منطقه خواهد شد، گفت: ظرفیت های گردشگری تالاب انزلی باید با برنامه ریزی مناسب و سرمایه گذاری کلان برای توسعه اقتصادی استان بکارگیری شود.

وی ادامه داد: این تالاب نه تنها انزلی بلکه شهرهای دیگر مثل صومعه سرا و رشت را تحت شعاع خود قرار می دهد.

دلخوش، در پایان بر ضرورت کنترل و مدیریت عوامل اصلی تهدید کننده این تالاب بین المللی مثل ورود پساب های صنعتی، خانگی، بیمارستانی و رسوباتی که از بالادست رودخانه ها به تالاب می ریزند و ... تاکید کرد.

وسعت تالاب ها در جهان حدود 7.5 تا 7.8 میلیون کیلومترمربع است که حدود 80 میلیون هکتار از آن جزو کنوانسیون رامسر است که شامل 1017 تالاب از 117 کشور عضو این کنوانسیون است.

مساحت تالاب های ایران حدود یک تا دو هکتار است. ایران 20 تالاب را با مساحت حدود 1.4 میلیون هکتار در اختیار کنوانسیون رامسر قرار داده است که از این میان تالاب انزلی با با مساحتی حدود 200 کیلومتر مربع برای حفاظت نسل پرندگان بومی و مهاجر بسیار اهمیت دارد.

رودهای زیادی وارد این تالاب می شوند که از میان آنها می توان از ماسوله رودخان، قلعه رودخان، پیربازار، پسیخان و شیجان رود یاد کرد، در داخل این تالاب جزایر متعددی وجود دارد که مهمترین آنها قلم گوده کوچک، قلم گوده بزرگ و میان پشته است.

این تالاب محل تخم ریزی آبزیان و پناهگاه و مامن پرندگان بومی و مهاجر است، در داخل آن جزایر زیبایی وجود دارد و دو شهر زیبای انزلی و آبکنار در ساحل آن قرار دارند، از دیدنی های چشم نواز تالاب می توان از گل های نیلوفر آبی نام برد که غنچه ها و برگ های آن سر از آب بر آورده و سطح وسیعی از تالاب را می پوشاند، همه ساله هزاران هزار پرنده مهاجر از عرض های شمالی برای زمستان گذرانی و ادامه حیات به تالاب انزلی روی می آورند.

تالاب انزلی مکان مناسبی برای غواصی و اسکی روی آب باشد

تالاب انزلی به دلیلی داشتن آبزیان ویژه و طبیعت خاص خود می توان مکان مناسبی برای غواصی و اسکی روی آب قایقرانی ویژه آب های آرام مثل کایاک، کانو، کانوپلو وموتور جت و همینطور با داشتن یک محیط طبیعی و علمی، می تواند مکان مناسبی برای یا دگیری، ورزش و تفریح جوانان در مسافرت ها باشد.

به دلیل مساعد بودن شرایط اقلیمی در تالاب انزلی مسافران اوایل تابستان کم کم به این منطقه سفر می کنند و در ماه های مرداد به اوج خود می رسد و از اینکه در ماه تابستان دارای دوره درجه حرارت مناسب، ساعات آفتابی بالا، درجه حرارت آب دریای مناسب و رطوبت نسبی کم نسبت به بقیه ماه ها و پوشش گیاهی زیبا و بعضی از گونه های پرندگان مهاجر در تالاب فراهم است، فصل مساعد برای مسافرت به تالاب است.

در فصل زمستان شرایط اقلیمی به دلیل بارش زیاد و سرمای هوا برای توریسم ها مناسب نیست و چون تعداد روزهای همراه با برف به دلیل نقش تعدیل کنندگی رطوبت بسیار کم است و به دلیل پست بودن منطقه استفاده از برف برای انجام فعالیت های ورزشی رایج نیست و توریسم زمستانه از دو جنبه ماهیگیری تفریحی و صید و شکار پرندگان در فصل زمستان و تماشای حیات وحش زیبا و مهاجرت اکثر پرندگان تالاب به این منطقه برای اکوتوریسم ها مفید است.

بدین ترتیب گشت وگذار بر روی تالاب از بندر انزلی و غازیان امکان پذیر است، تعداد زیادی قایق های پارویی و موتوری که به گشت های تفریحی اختصاص دارند، مسافران را در مسیرهای مختلف بر روی تالاب گردش می دهند.

قایق های موتوری آرامش محیط تالاب را برهم می زنند

متأسفانه در سالهای اخیر استفاده از قایق های موتوری به مقدار زیاد آرامش محیط تالاب را بر هم زده اند. این نوآوری که به هیچ وجه با آرامش طبیعت و نیاز توریست به آن سازگاری ندارد، ناآگاهانه در خدمات مربوط به گشت های روی تالاب عمومیت پیداکرده و به مقدار زیادی از ارزش تفریحی تالاب کاسته است.

مسافرانی که از این گونه وسیله استفاده می کنند، بیشتر شوق قایق سواری دارند تا ذوق لذت بردن از طبیعت تالاب، در بهره گیری از توان فراغتی و تفریحی تالاب اصل بر حفظ آرامش حاکم بر محیط تالاب است و سزاوار نیست که با صدای گوش خراش موتورهای بزرگ و کوچک آرامش طبیعی که پشتوانه و سرمایه اصلی تالاب است مخدوش شود.

در داخل تالاب مناطق دیدنی مانند منطقه سرخان کل، سلکه، سیاه کشیم و کرگان کش وجود دارد. تالاب انزلی با جزایر متعدد خویش دارای چشم انداز بسیار زیبایی است که مشتاقان طبیعت را به خود جلب می کند، وجود جاذبه های طبیعی در تالاب از یک سو و نیاز فزآینده شهرنشینان به استفاده از طبیعت از سوی دیگر کشش عظیمی میان عرضه و تقاضای فراغتی در تالاب بوجود آورده است.

با این وجود به راه انداختن برخی امکانات و تأسیسات مربوط به فعالیت های فراغتی در تالاب می تواند زمینه اشتغال فراوانی برای ساکنان کناره های تالاب فراهم سازد، توان جهانگردی و فراغتی موجود در تالاب را می توان با تقاضای عظیم آن در شهرهای ساحلی گیلان و مازندران ارتباط داد و از آن برای بهبود شرایط زندگی و فعال تر کردن محیط اقتصادی تالاب استفاده کرد.

حضور انبوه جمعیت مسافر و افراد غیربومی می تواند در به جریان انداختن چرخ های اقتصادی فعالیت در زمینه های حمل و نقل، اقامت، مصرف کالاهای تولیدی و صنایع دستی و دیگر موارد، بطور جدی مؤثر باشد.

سازماندهی سفرها و گشت ها و گذار ها، در صورت برخورداری از یک نظم سیستماتیک و برنامه ریزی اصولی می تواند انبوهی از فعل و انفعالات اقتصادی را به حرکت درآورد و در زنجیره ای از مناسبات اقتصادی با یکدیگر قرار دهد، لازمه تبدیل این توان بالقوه به توان بالفعل، داشتن یک آگاهی درست از کم و کیف جریان های فراغتی و مستلزم ایجاد تأسیسات ساده ای در زمینه های خدماتی اقامتی و پذیرایی است.

تقویت نقش فراغتی و جهانگردی از سازنده ترین بخش های اقتصادی تالاب است

بدیهی است، این بخش از فعالیت اقتصادی تالاب، زمینه پایان ناپذیری از توان اقتصادی محیط است که با گذرزمان، بازدهی و حجم آن بیش از پیش تنوع و افزایش می یا بد که سهم اشتغالات و حجم مبادله کالای و خدمات را از طریق این بخش نباید نادیده گرفت، تقویت نقش فراغتی و جهانگردی تالاب از جمله سازنده ترین و کارآمدترین بخش های اقتصادی آن به شمار می رود.

معاون عمرانی استاندار گیلان ضمن با اهمیت دانستن تالاب بین المللی انزلی برای توسعه گردشگری کشور گفت: اجرای بخشی از طرح ساماندهی این تالاب از مهمترین ثمرات سفرهای هیئت دولت به استان است.

محمد اکبرزاده با اعلام اینکه این طرح بارقه امیدی برای بزرگترین تالاب ایران است که با مرگ تدریجی دست و پنجه نرم می کرد، افزود: ورود انواع پسابهای صنعتی، کشاورزی، خانگی، تخریب جنگلها، افزایش فرسایش خاک، ورود رسوبات به تالاب و در نهایت هجوم نوعی گیاه غیربومی موسوم به آزولا ازعوامل مهم مرگ تالاب انزلی هستند.

وی همچنین با اشاره به اینکه تالاب بین المللی انزلی از پارامترهای توسعه پایدارگیلان است، یادآورشد: این پهنه آبی قابلیت های فراوانی به لحاظ گردشگری، صیادی، زیست محیطی، اقتصادی و سایر مولفه ها دارد که باید سرمایه گذاری کلانی در این عرصه انجام شود.