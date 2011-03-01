طرح جامع مدیریت سوخت برای جنگل نشینان/ خط لوله گاز از جنگل دنا نمی گذرد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی سلاجقه معاون وزیر جهاد کشاورزی روز سه شنبه در نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در مورد استفاده جنگل نشینان منطقه زاگرس به دلیل افزایش سوخت بعد از هدفمندی یارانه ها گفت: طرح جامع تمام مسائل را به ریز مورد توجه قرار داده و بر اساس آن جایگاههای برای سوخت رسانی به هموطنان جنگل نشین تدارک دیده شده است.

وی پیرامون طرحهای حفاظتی از جنگلها، سوخت جنگل نشینان، طرح مقابله با گرد و غبار و مباحثی پیرامون این سازمان پاسخ گفت، ادامه داد: یک بسته سیاستی حمایتی جامع در بحث سوخت آماده شده که مشکلی برای دسترسی به سوخت در مناطق عشایری و روستاهای جنگلی وجود نداشته باشد.

سلاجقه با اشاره به اینکه 46 درصد جنگلهای کشور در منطقه زاگرس واقع است، اضافه کرد: جنگلهای زاگرس از 10 سال قبل با شدت خشکسالی آسیب جدی دیده اند و با پیش فرضهایی که داشتیم اقدام به انجام عملیاتی مانند ایجاد تاسیسات حمل سوخت، بهره برداری از پروژه های سوختهای نوین، اجرای طرحهای آبخیز، تشدید طرح صیانت از زاگرس، تقویت ناوگان سوخت رسانی و مسائلی از این دست کردیم.

وی با تاکید بر اینکه رسالت و اولویت اول سازمان جنگلها حفاظت از منابع ملی و طبیعی کشور است، اظهار داشت: در زاگرس پروژه انتقال گاز با قدرت تمام متوقف شد و مدیرکل اداره منابع طبیعی کهگیلیویه و بویراحمد توجیه شده که مسیر انتقال گاز تنها از همان مسیر سابق که در سالهای گذشته لوله های گاز گذر کرده عبور کند.

به گفته سلاجقه بلوط زاران منطقه زاگرس به دلیل مسائلی مانند خشکسالی، تغییرات اقلیمی و مسئله گرد و غبار آسیب جدی دیده اند و معاونت مناطق خشک و نیمه خشک سازمان طرح جامعی برای مدیریت این وضعیت تدارک دیده است.

رئیس سازمان جنگلها در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر پیرامون پدیده گرد و غبار و تکالیف سازمان جنگلها برای مقابله با آن اظهار داشت: مجلس ما را مکلف کرده که به همراه مرکز پژوهشها، سازمان محیط زیست، وزارت کشور، وزارت نفت و سازمان هواشناسی برنامه جامعی تدارک ببینیم تا منابع طبیعی و مردم از آسیبهای این پدیده مصون بمانند.

سلاجقه اضافه کرد: طبق تکالیف محول شده پروژه 200 هزار هکتاری عملیات مالچ پاشی بیولوژیک با حضور وزرای نفت و جهاد و کشاورزی در استان خوزستان همزمان با هفته منابع طبیعی اجرا می شود که مالچ پاشی بیولوژیک جایگزین مالچ پاشی نفتی شده است.

وی با تاکید بر اینکه ایران در دنیا برای طرح مبارزه با بیابانزایی و جدیدت در مهار بیابان رتبه نخست دنیا را دارد، ادامه داد: مالچ پاشی در بیابانهای کاشان، و برخی از مناطق مرکزی کشور به صورت پایلوت آزمایش شد و حتی تلاش داریم کشورهای حوزه خلیج فارس را با توانایی خود پوشش دهیم.

معاون وزیر جهاد کشاوزی همچنین به مسئله سد سازی در کشور اشاره کرد و گفت: ما با سد سازی مخالف نیستیم و سد سازی یکی از شاخص های توسعه یافتگی است اما با معتقدیم همه چیز باید طبق طرح آمایش سرزمینی باشد که محیط زیست و منابع طبیعی کشور با یک استراتژی کلان آسیب نبیند.

سلاجقه اضافه کرد: تالابهای کشور بهترین سدهای طبیعی و خدادادی هستند که می توانند تاثییر مثبتی بر اکوسیستم منطقه بگذارند.

وی به رسانه ها به عنوان یاریگران منابع طبیعی کشور اشاره کرد و گفت: آمارهایی که گفته می شود 120 هزار هکتار از جنگلهای شمال کشور طی چند سال اخیر کاهش یافته ناقص است ولی باید گفت که تخریب در جنگلها وجود دارد و اولویت اول ما حفاظت از جنگلها در برابر تخریب است.

رئیس سازمان جنگلها تاکید کرد: فعالیت موسسه تحقیقات جنگلها می تواند کمک بزرگی به ما بکند و ما به تلاش و تحقیقات آنها برای مدیریت بهتر منابع طبیعی کشور نیاز داریم و جایگاه تحیقیق در سازمان جنگلها جایگاه ویژه ای است.

وی به تحول در جنگلداری در کشور اشاره کرد و گفت: طبق برنامه پنجم موظفیم سالانه 600 هزار هکتار جنگل بکاریم که انقلابی جنگلی در دنیا است و طرح 500 میلیون اصله نهال در سال در حال آماده شدن است و اعتبار بالایی می طلبد که طبق ظریفتی که در برنامه پنجم هست اجرایی است و ما این اعتبار مورد نیاز را 13 هزار میلیارد تومان براورد می کنیم.

سلاجقه وی به این طرح به عنوان طرحی برای ایجاد اشتغال به خصوص برای فارغ التحصیلان حوزه های جنگل برشمرد و افزود: درختان بعد از کاشت نیازمند حفاظت و صیانت هستند و نیروی انسانی خوبی را به کار مشغول می کند. 70 درصد اعتبار این طرح از منابع دولتی و 30 درصد دیگر از بخشهای مشارکتی و بخش خصوصی است.