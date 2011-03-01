پیشنهاد افزوده شدن دو بخش به جشنواره / معلم کسوت شاعری را از تن درآورد

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر صبح امروز سه‌شنبه 10 اسفند با برپایی آیین اختتامیه و اهدای جوایز به برگزیدگان توسط رئیس جمهور در تالار وحدت تهران به کار خود پایان داد.

طالبیان: شعر ثروتی بین‌المللی است

نخستین سخنران مراسم اختتامیه یحیی طالبیان قائم مقام وزیر ارشاد در حوزه شعر و ادب و رئیس شورای سیستگذاری این جشنواره بود که در سخنانی با اشاره به نوپا بودن جشنواره شعر فجر در عین حال استقبال شاعران جوان از آن را نشانه جایگاه شعر و شاعری در ایران خواند.

وی گفت: 40 هزار اثر از 1283 شاعر داخلی و خارجی به دبیرخانه جشنواره رسید که در چهار گروه شعر سنتی، نو، شعر کودک و نوجوان و ترانه و تصنیف و طی چهار مرحله داوری شد.

رئیس شورای سیاستگذاری پنجمین جشنواره شعر فجر از برگزاری قریب به 1000 جلسه شعرخوانی در تمامی استان‌های کشور و حضور 150 برگزیده از استان‌های مختلف در سه روز برپایی این جشنواره (از 7 تا 10 اسفند) در تهران خبر داد و افزود: 20 شاعر نیز از 15 ملیت برای حضور در جشنواره اعلام آمادگی کرده بودند.

قائم مقام وزیر ارشاد در امور شعر و ادب در ادامه شعر فارسی را میراث بزرگ و تمدنی ایرانی‌ها خواند و با اشاره به اطلاق شعر از سوی مقام معظم رهبری به "ثروت ملی" گفت: با توجه به حضور شاعرانی از کشورهای مختلف در این دوره از جشنواره شعر فجر، می‌توان شعر را ثروتی بین‌المللی قلمداد کرد.

طالبیان همچنین نقش شعر را در تعیین شعارهای دوران پیروزی انقلاب اسلامی و نیز دفاع مقدس شاخص توصیف کرد.

در ادامه این برنامه مشفق کاشانی شاعر پیشکسوت به قرائت 2 قطعه از شعرهایش پرداخت که مضمون یکی از آنها پیروزی انقلاب اسلامی بود. کاشانی شعر دیگرش را به امام زمان (عج) تقدیم کرد.

علی معلم کسوت شاعری را از تن درآورد

علی معلم دامغانی هم به عنوان یکی دیگر از شاعران پیشکسوت و فعال در عرصه ادبیات انقلاب اسلامی به پشت تریبون آمد و گفت: شاید شاعری در روزی و روزگاری نوعی کِهانت بوده و شاعران سخنانی می‌گفتند که به وقت خود زیاده‌گویی و پرگویی می‌نموده اما تاریخ نشان داده که بسیاری از رویاهای آنها محقق شده است.

وی افزود: من وعده خدا را با توجه به مردی و مردانگی شجاعان این سرزمین و حکمت رهبر فرزانه انقلاب کاملاً دستیافتنی و محقق شدنی می‌دانم.

رئیس فرهنگستان هنر که در حضور رئیس جمهور سخن می‌گفت، احمدی‌نژاد را "بزرگ مردی که دیگران (غیرایرانی‌ها) او را فخر خود می‌دانند" توصیف کرد و گفت: این در حالی است که متاسفانه در این سرزمین هنوز یک قلم دفاع جانانه‌ای از ریاست محترم جمهور آنچنانکه بایسته ایشان است، صورت نداده است.

علی معلم دامغانی پس از قرائت 2 قطعه از شعرهایش، گفت: سالیان درازی است که بنده حقیر در سلسله اهل شعر خدمت می‌کنم اما امروز سرزمین ما پر از شاعران جوانی است که فرصت برایشان مهیا شده است و به این ترتیب به عنوان شاعر از محضر همه شما خداحافظی می‌کنم ولی در زمینه‌های دیگر تا وقتی که نقشی هست، در خدمت شما هستم.

این شاعر پیشکسوت پس از این سخنان تریبون را ترک کرد و پس از مصافحه‌ای با رئیس جمهور روی صندلی خود نشست.

در این نشست همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری با تقدیر از مسئولان وزارت ارشاد در برگزاری پنجمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر در سخنانی کوتاه به تحولات اخیر خاورمیانه اشاره کرد و گفت: خوشبختانه این روزها شاهد برافراشته شدن پرچم اسلامی در کشورهای مختلف عربی - اسلامی هستیم و انشاءالله این حرکت‌ها طلیعه‌ای برای ظهور صاحب‌الزمان (عج) است.

وی سپس با قرائت شعری که درباره جنایات چندی پیش اسرائیل در غزه سروده است، سخنان خود را به پایان برد.

پیشنهاد اضافه شدن دو بخش دیگر به جشنواره شعر فجر

مراسم اختتامیه جشنواره شعر فجر با سخنرانی پرویز بیگی حبیب‌آبادی دبیر این جشنواره ادامه یافت.

وی با اشاره به افزوده شدن بخش ترانه و تصنیف به این دوره از جشنواره شعر فجر ابراز امیدواری کرد در سال آینده هم شاهد اضافه شدن بخش‌های "نقد و تحقیق و پژوهش" و "شعر ترجمه" به جشنواره باشیم.

بیگی حبیب‌آبادی پس از قرائئت بیانیه پایانی هیئت داوران پنجمین دوره جشنواره بین‌المللی شعر فجر، به سخنانش پایان داد.

وزیر ارشاد: عقب‌ماندگی را جبران می‌کنیم

در این مراسم همچنین سیدمحمد حسینی وزیر ارشاد در سخنانی گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی با رویکردی جدید به شعر مواجه شدیم و معمار کبیر انقلاب اسلامی خود از حامیان شاعران بود.

وی نیز به جوانی جشنواره شعر فجر اشاره کرد و در عین حال غنای شعر و سخن را در ایران دلیلی خوب برای جبران این عقب‌ماندگی دانست.

در پایان این برنامه و پیش از سخنان رئیس جمهور جوایز برگزیدگان و شایستگان تقدیر پنجمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر به آنها تقدیم شد.