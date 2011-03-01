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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۵۸

302 واحد طیور خراسان رضوی بهینه‌سازی می‌شود

302 واحد طیور خراسان رضوی بهینه‌سازی می‌شود

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: هزار و 500 واحد طیور در استان وجود دارد که بزودی 302 واحد با اعتبار 166 میلیارد ریال اصلاح ساختار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، حسین طاهری در همایش فنی، تخصصی اصلاح ساختار مرغداری‌ها صبح سه شنبه در این شهرستان، افزود: بخشی از این اعتبارات به‌صورت تسهیلات ارزان قیمت چهار درصدی قرض‌الحسنه است.

وی نسبت به چالش بیماری‌های طیور از جمله آنفولانزای فوق حاد در کشور هشدار داد و گفت: تاکنون هیچ‌ موردی از این بیماری‌ در خراسان رضوی گزارش نشده است، ولی مرغداران باید قرنطینه در مرغداری‌ها را جدی بگیرند.

وی اظهار کرد: برای این بیماری هیچ نوع واکسن و دارویی وجود ندارد و به سختی به انسان سرایت می‌کند ولی در صورت بروز تلفات سنگینی خواهد داشت و بسیار خطرناک است.

 مدیر یک واحد تولید خوراک دام و طیور نیشابور نیز گفت: دولت تمام بار هدفمندی یارانه‌ها را بر دوش واحدهای تولیدی قرار ندهد.

سیدحمید حسینی افزود: تمام واحدهای تولیدی اعم از کارخانجات خوراک دام و طیور، مرغداران و دامداران با کمبود نقدینگی روبرو هستند.

وی اظهار داشت: با توجه به افزایش50 درصدی قیمت مواد اولیه نسبت به فروردین 89 این واحدها با مشکل جدی، روبرو هستند.

وی اضافه کرد: دولت و بانک‌ها با تزریق نقدینگی باید مشکلات تولیدکنندگان را کاهش دهند.

وی با توجه به واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی در آینده‌ای نزدیک، خاطرنشان کرد: در این صورت نقدینگی کم شده و پول در گردش در بانک‌ها جمع خواهد شد و این نبود پول، واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه خواهد کرد.

وی تصریح کرد: دولت و واحدهای خصوصی باید در پایین آوردن هزینه‌ها و قیمت تمام شده، در جهت بهبود کیفیت قدم بردارند.
 

کد مطلب 1264475

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