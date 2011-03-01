به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، حسین طاهری در همایش فنی، تخصصی اصلاح ساختار مرغداری‌ها صبح سه شنبه در این شهرستان، افزود: بخشی از این اعتبارات به‌صورت تسهیلات ارزان قیمت چهار درصدی قرض‌الحسنه است.

وی نسبت به چالش بیماری‌های طیور از جمله آنفولانزای فوق حاد در کشور هشدار داد و گفت: تاکنون هیچ‌ موردی از این بیماری‌ در خراسان رضوی گزارش نشده است، ولی مرغداران باید قرنطینه در مرغداری‌ها را جدی بگیرند.

وی اظهار کرد: برای این بیماری هیچ نوع واکسن و دارویی وجود ندارد و به سختی به انسان سرایت می‌کند ولی در صورت بروز تلفات سنگینی خواهد داشت و بسیار خطرناک است.

مدیر یک واحد تولید خوراک دام و طیور نیشابور نیز گفت: دولت تمام بار هدفمندی یارانه‌ها را بر دوش واحدهای تولیدی قرار ندهد.

سیدحمید حسینی افزود: تمام واحدهای تولیدی اعم از کارخانجات خوراک دام و طیور، مرغداران و دامداران با کمبود نقدینگی روبرو هستند.

وی اظهار داشت: با توجه به افزایش50 درصدی قیمت مواد اولیه نسبت به فروردین 89 این واحدها با مشکل جدی، روبرو هستند.

وی اضافه کرد: دولت و بانک‌ها با تزریق نقدینگی باید مشکلات تولیدکنندگان را کاهش دهند.

وی با توجه به واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی در آینده‌ای نزدیک، خاطرنشان کرد: در این صورت نقدینگی کم شده و پول در گردش در بانک‌ها جمع خواهد شد و این نبود پول، واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه خواهد کرد.

وی تصریح کرد: دولت و واحدهای خصوصی باید در پایین آوردن هزینه‌ها و قیمت تمام شده، در جهت بهبود کیفیت قدم بردارند.

