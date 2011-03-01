نقش مشاوران جوان در دستگاه ها مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمدرضا غلام آزاد در نشست مشاوران جوان ارگانهای اجرایی استان زنجان افزود: مشاوران جوان ارگانهای اجرایی باید طراح افکار نو در سازمانها باشند و با ارائه راهکارهای بدیع و راهگشا، مدیران را در اتخاذ تصمیمات درست و پیشبرد اهداف توسعه ای یاری دهند.



وی با بیان اینکه نیروی جوان دارای توانمندیهای منحصر به فرد و بالقوه ای است، اظهار داشت: این قشر باید با اثبات پتانسیل ها و توانایی های واقعی خود بتواند نقش مؤثری را در سیستم اجرایی کشور ایفا کند.



غلام آزاد با یادآوری اینکه بنا بر تأکیدات دولت هر ارگانی باید برای خود مشاوری جوان در نظر گیرد افزود: پایه گذاری گروه مشاوران جوان در کشور از سوی دولت صورت گرفته و در قالب بخشنامه ای به کلیه سازمانها ابلاغ شده است.



مدیرکل روابط عمومی استانداری زنجان با بیان اینکه از دلسوزی، خلاقیت و نوآوری نهفته در روحیه جوانان می توان به عنوان پلی میان بر در راستای پیشبرد اهداف مدیریتی و در جهت ساختن کشوری آباد بهره گرفت افزود: این امر از مهمترین اهداف و دلایل پایه گذاری مشاوران جوان در سیستم اجرایی کشور است.



غلام آزاد با تأکید بر اینکه جوانان، نیروی ارزشمند و مبتکر کشور هستند، افزود: با تکیه بر این سرمایه های توانمند و خلاق می توان بستری مناسب برای اداره کشور فراهم کرد بنابراین باید با برنامه ریزی های اصولی زمینه حضور جوانان در کلیه بخش ها و عرصه ها مهیا شود.



وی با بیان اینکه کشور می تواند با بهره گیری از نیروی جوان به صورت علمی و اساسی اداره شود، افزود: جوانان باید مخاطبان اصلی مسائل مدیریتی کشور باشند و برنامه ریزی های پایه ای باید با توجه به این قشر پویا صورت گیرد.