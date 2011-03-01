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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۲۵

500 مسجد گلستان تحت پوشش طرح تلاوت نور هستند

500 مسجد گلستان تحت پوشش طرح تلاوت نور هستند

گرگان - خبرگزاری مهر: مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد گلستان با اشاره به طرح تلاوت نور، گفت: در اجرای این طرح بیش از 500 مسجد زیر پوشش دبیرخانه قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مهدی بیکی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: در همین راستا نیز11خانه نور در کانون ها تأسیس شده است که به طور تخصصی به مباحث قرآنی بپردازند.

وی اظهار داشت: تا قبل از سفر سوم رئیس جمهور حدود 50 کتابخانه در سطح کانونهای استان فعال بود که 30 باب کتابخانه دیگر به آن اضافه می شود.
 
وی افزود: علاوه بر استقرار کتابخانه ها مخزن دار در این کانون ها حدود 83 کتابخانه باز نیز در صحن مساجد تعبیه شد و سعی شده است که کتاب های موجود با روحیات و افکار مردم نیز مناسبت و قرابت داشته باشد.
 
بیکی  وجود کانون های تخصصی در استان را بازوی اجرایی و معین دبیرخانه دانست و افزود: با توجه به اینکه روز به روز تعداد کانون ها در حال افزایش است، دبیرخانه برای بالا بردن توان اجرایی خود اقدام به تجهیز ویژه برخی از کانون های فعال کرده است تا بتواند از آنها به عنوان کمک و بازوهای اجرایی و معین برای پیشبرد اهداف استفاده کند.
 
وی افزود: کانونهای تخصصی در زمینه های قرآن، مهدویت، فناوری اطلاعات و ارتباطات، آموزشی، پژوهشی در حال فعالیت هستند.
کد مطلب 1264477

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