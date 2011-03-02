به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مجید خلیلی خشنود در حاشیه بازدید از یک واحد بسته‌بندی پیازوسیب‌زمینی در بخش ایلخچی شهرستان اسکو، در گفتگو با خبرنگاران با تقویت دو بخش بسته‌بندی محصولات کشاورزی و ارتقاء وضعیت بهره‌برداری از آب در کوتاه مدت، شاهد افزایش بهره‌وری، راندمان تولید و کاهش هزینه‌ها خواهیم بود.

معاون وزیر در امور تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی گفت: عرضه اصولی و کیفی محصولات کشاورزی جزو سیاست‌های اصلی وزارت جهادکشاورزی است.

مجید خلیلی خشنود یکی از اهداف جهاد کشاورزی را توجه به مباحث بعد از تولید محصولات کشاورزی عنوان کرده و گفت: یکی از بحث‌های اصولی که در وزارتخانه جزو سیاست‌های اصلی محسوب می‌شود، توجه به فرآوری محصولات و عرضه آن به بهترین شکل به دست مصرف کننده بوده و در این راستا بسته‌بندی حرف اول را در افزایش کیفیت محصول ارائه می‌دهد.

خلیلی خشنود توجه به بسته‌بندی محصولات کشاورزی را یکی از موارد مهم حضور در بازار جهانی و بازارهای داخلی دانست و افزود: بسته‌بندی درست و اصولی علاوه بر کاهش ضایعات باعث رعایت الگوی مصرف می‌شود.

معاون امور تولیدات گیاهی وزیر جهاد کشاورزی همچنین اظهار داشت: این امر موجب خواهد شد تا محصولی که تولید می‌شود با کیفیت بالا به دست مصرف کننده رسیده و از لحاظ صادرات در بازارهای جهانی قابل رقابت با بخش‌های دیگر باشد.

وی یکی از واحدهای فعال در بسته‌بندی محصول کشاورزی در آذربایجان شرقی را واحد بسته‌بندی پیاز و سیب زمینی در بخش ایلخچی عنوان کرد و گفت: با حمایت از چنین واحدهایی خواهیم توانست بخش عمده‌ای از محصولات کشاورزی را بسته‌بندی و عرضه کرده و قیمت را برای مصرف‌کننده و تولیدکننده به حالت پایدار و مورد قبول درآوریم.