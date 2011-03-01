طرح نسیم نوروز در همدان اجرا می شود

محمد قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: این طرح در سه بخش مجزا شامل بازارچه های محلی، غرفه های موقت عرضه ماهی قرمز و سبزه عید و غرفه های موقت عرضه میوه اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در این طرح مراکز متمرکز ماهی قرمز و سبزه عید مشخص شده است و با نصب پارچه نوشته و بنر به شهروندان معرفی می شود، گفت: عرضه غیر بهداشتی ماهی قرمز در برخی از مکان های اصلی شهر که از تردد و رفت و آمد بالایی برخوردار است مشکلاتی را ایجاد می کند.

عرضه ماهی قرمز در هفت مکان متمرکز در همدان

قدیمی از همکاری دامپزشکی همدان برای ساماندهی مراکز فروش ماهی قرمز در همدان خبر داد و گفت: تا کنون هفت نقطه از شهر همدان برای فروش ماهی قرمز شناسایی و تعیین شده است.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری همدان ادامه داد: فقط ماهی فروشان مستقر در میدان دانشگاه، خیابان میرزاده عشقی، بازارچه گلچهره، بلوار مطهری، بلوار کاشانی، پارک کودک و میدان بیمه برای عرضه ماهی قرمز در همدان مجوز فعالیت از سوی دامپزشکی و سازمان میادین میوه و تره بار را دارند.

وی در ادامه از مهیا شدن مکانهای فروش میوه شب عید با همکاری سازمان بازرگانی، مجمع امور صنفی و تحت نظارت این سازمان در همدان خبر داد و افزود: در این خصوص از توان پنج بازارچه و کانکسهای متعلق به سازمان در نقاط مختلف شهر همدان استفاده می شود.

غرفه های موقت میوه عید را در همدان توزیع می کنند

قدیمی با اشاره به اینکه تعدادی غرفه نیز برای عرضه مستقیم میوه در شهر همدان راه اندازی خواهد شد، گفت: تاکنون 21 مکان برای راه اندازی این غرفه ها شناسایی شده است.

قدیمی با بیان اینکه ایجاد این مراکز در کاهش بار ترافیکی خیابان های منتهی به بازار اصلی شهر همدان نقش به سزایی دارد، اظهار داشت: با این اقدام از تردد شهروندان به بازار مرکزی همدان برای تامین میوه و مرکبات جلوگیری خواهد شد.

وی در توضیح اقدامات انجام شده برای افزایش بازارچه های همدان نیز گفت: در صورت تامین اعتبار مورد نیاز و اعطای تسهیلات از سوی سازمان شهرداری های کشور، در سال آینده نیز چهار بازارچه جدید در همدان ایجاد می شود.

وی اعتبار اولیه مورد نیاز برای ساخت چهار بازارچه جدید در همدان را حداقل 200 میلیون تومان اعلام کرد و گفت: در صورت تامین اعتبار برای راه اندازی این مراکز بخش خصوصی به مشارکت دعوت می شود.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری همدان با بیان اینکه برپایی بازارچه ها از سوی شهرداری در یک مکان مشخص می تواند ضمن فرآهم نمودن مکان مناسبی برای عرضه انواع مایحتاج عمومی جامعه شهری، در موضوع خود اشتغالی آسان برای جوانان نیز نقش برجسته ای داشته باشد، گفت: علاوه بر تنوع اجناس عرضه مستقیم کالا و حدف واسطه ها و دلالان در بازارچه ها، امکان اجاره ارزان غرفه برای بسیاری از افراد به عنوان غرفه دار وجود دارد.

ایجاد بازارچه محلی ترافیک همدان را کاهش می دهد

وی گفت: ایجاد بازارچه های دایمی در نقاط مختلف شهر، ترافیک را در مرکز شهر کاهش می دهد و از تردد مردم به مرکز شهر برای تامین مایحتاج جلوگیری می کند.

قدیمی افزود: ایجاد بازارچه های محلی زمینه عرضه مایحتاج شهروندان به قیمت مناسب و کاهش ترافیک در مرکز شهر یکی از سیاست های شهرداری است.

محمد قدیمی از اختصاص یکی از بازارچه های همدان به عرضه مواد پروتئینی خبر داد و با با بیان اینکه این اقدام در راستای حذف واسطه ها در عرضه مواد پروتئینی صورت گرفته است، گفت: بازارچه شاهد همدان در اختیار صندوق توسعه کشاورزی قرار گرفته و عرضه مستقیم مواد پروتئینی را انجام می دهد.

وی وسعت این بازارچه را 600 متر مربع ذکر کرد و گفت: تمرکز عرضه مواد پروتینی در یک مکان خاص نظارت بر روند توزیع را آسان تر می کند.