"تماشاچی محکوم به اعدام" دوباره بازبینی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش که هم اکنون در تالار سایه مجموعه تئاترشهر روی صحنه است برای گرفتن مجوز اجرای عمومی خود چهار بار بازبینی شد ودوشنبه نهم اسفند با حضور اعضای شورای نظارت در سالن اجرا برای پنجمین بار مورد بازبینی قرارگرفت.

"تماشاچی محکوم به اعدام" اثرماتئی ویسنی نویسنده فرانسوی رومانی تبار، درباره دادگاهی است که درآن به مسلخ رفتن عدالت و لگدمال شدن ارزش‌ها وقوانین به نمایش درمی‌آید. جعفری این نمایش را با طنزگروتسکی به صحنه آورده است.

فرزین صابونی، سیروس همتی، الهام کردا، مجید رحمتی، نازگل نادریان، هدا ناصح، طوفان مهردادیان، امیر جنانی، رضا بهرامی، شیرین اسماعیلی و روح الله جعفری بازیگران این نمایش هستند." تماشاچی محکوم به اعدام" پیش ازاین نیز دو اجرا در جشنواره بیست و نهم تئاتر فجر داشت اما برای دریافت مجوز اجرای عمومی با مشکلاتی از سوی شورای نظارت مرکزهنرهای نمایشی مواجه شد که پس ازچهار بار بازبینی و اصلاح برخی از موارد، بار دیگرروی صحنه آمد.

پیش از این قرار بود محمد علی کشاورز پس از 32 سال دوری از صحنه دراین نمایش که تا پایان اسفندماه هر روز به جز شنبه ها ساعت 20 در تالار سایه تئاتر شهرروی صحنه می رود ایفای نقش کند اما به دلیل بیماری نتوانست به ایفای نقش بپردازد.