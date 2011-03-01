26 هزار دانش آموز از جشنواره فیلم رشد دیدن کردند

رضا کرمی بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه اکران فیلم های جشنواره رشد در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج افزود: طی بازدید های به عمل آمده از سالن های در حال نمایش در شهرستان های سقز، بانه، دیواندره و سنندج استقبال دانش آموزان از فیلم های جشنواره چهلم بسیار چشمگیر بوده و به نظر می رسد که دانش آموزان روز به روز به هنر سینما و فیلم و فعالیت های فرهنگی علاقمند تر می شوند.

وی اظهار داشت: با توجه به آمار دو روز اول نمایش فیلم انتظار می رود امسال جمعیتی بالغ بر یکصد هزار نفر از مجموع قریب به 265 هزار نفر دانش آموز سطح استان تحت پوشش این جشنواره قرار می گیرند.

رئیس سازمان دانش آموزی استان کردستان در ادامه به افزایش کیفیت سالن های نمایش فیلم در این استان اشاره کرد و گفت: با همت مسئولان استان سالن های نمایش از جنبه فنی اعم از پرده نمایش، پروژکشن، صندلی، وسایل گرمازا و ... در وضعیت مطلوب تری نسبت به سال گذشته قرار دارند که این مسئله در موفقیت هر چه بیشتر سازمان دانش آموزی استان در اجرای جشنواره چهلم نقش موثری داشته است.

کرمی افزود: امسال در مجموع 133 فیلم از میان 280 فیلم راه یافته به بخش مسابقه چهلمین جشنواره فیلم رشد در 40 سالن استان اکران خواهد شد که نسبت به سال گذشته تعداد سالن ها قریب دو برابر شده است