رقابت جدی میان هاشمی رفسنجانی و مهدوی کنی در خبرگان رهبری

حجت الاسلام حسین ابراهیمی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود فضای رقابتی کاملا جدی بر سر ریاست مجلس خبرگان رهبری گفت: این رقابت جدی میان آیت الله هاشمی رفسنجانی و آیت الله مهدوی کنی وجود دارد و رای اعضای مجلس خبرگان مشخص می کند که چه کسی رئیس مجلس خبرگان خواهد شد.

وی همچنین در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه چه شرایطی در کشور به وجود آمده است که آیت الله مهدوی کنی ضرورت دیدند نامزدی برای انتخابات مجلس خبرگان را بپذیرند گفت: این بار 50 نفر از نمایندگان مجلس خبرگان به ایشان فشار آوردند و از ایشان خواسته اند که نامزدی ریاست را بپذیرند و به همین دلیل این موضوع برایشان تکلیف آور شده است و به این جریان وارد شده اند.

وی همچنین ادامه داد: کسانی که صلاحیت آنها تایید شده است و در مجلس خبرگان رای آورده اند همه صلاحیت ریاست را دارند و شرایط خاصی برای ریاست مجلس خبرگان وجود ندارد.