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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۲۹

دهقان در گفتگو با مهر:

انگشت نگاری از تیم پرسپولیس ریشه سیاسی دارد

انگشت نگاری از تیم پرسپولیس ریشه سیاسی دارد

عضو فراکسیون ورزش گفت: برخورد صورت گرفته با بازیکنان تیم پیروزی ریشه سیاسی دارد اما ورزشکاران ما در عمل جواب آنها را خواهند داد.

علیرضا دهقان نماینده مردم ایذه در مجلس و عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر درباره انگشت نگاری و اسکن چشم بازیکنان تیم پیروزی در فرودگاه جده گفت: این موارد مربوط به مسئولان اجرایی است و مجلس قصد ورود به اینگونه مسایل را ندارد.

وی افزود: اینگونه مسایل ریشه سیاسی دارد و آنها وقتی می بینند در هیچ عرصه ای نمی توانند جلوی ما را بگیرند قصد خدشه دار کردن غرور ملی مان را دارند. 

دهقان تاکید کرد: معتقدم نباید در اینگونه مسائل مقابله به مثل کرد زیرا ما دو کشور مسلمان هستیم اما ورزشکاران ما در عمل جواب این اقدامات را خواهند داد. 

 وی با بیان اینکه معتقدم مجلس حتی در مورد نتایج تیم ملی هم نباید دخالت کند و وظیفه آن تصمیم گیری در سطح کلان است از تلاش برای گنجاندن موادی در لایحه بودجه سال 90 خبرداد که بر اساس آن مشکلات و موانع باشگاه داری و ورود بخش خصوصی به این عرصه بر طرف شود.

کد مطلب 1264486

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