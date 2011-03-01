تاکید بر تخلف در واگذاری معدن باب نیزو کرمان و استفاده از کارگران غیرماهر

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر گزارش هیئت تحقیق تفحص از حادثه معدن باب نیزو کرمان درجلسه علنی روز سه شنبه مجلس قرائت شد.

در این گزارش با اشاره به تاریخچه و موقعیت معدن باب نیزو، وضعیت کارگری، مالکیت و مدیریت و همچنین وضعیت این معدن در زمان واگذاری مورد بررسی قرار گرفته است.

هیئت تحقیق و تفحص در گزارش خود پس از تشریح حادثه انفجار معدن در سال 88 نتایجی را جمع ‌بندی کرده که ضرورت دقت بیشتر در واگذاری، استخراج و رعایت دقیق موارد ایمنی و نظارت کامل بر استخراج و تجهیزات استخراج مورد تاکید قرار گرفته است.

در نتیجه ‌گیری گزارش تحقیق و تفحص از انفجار معدن باب نیزو کرمان همچنین با اشاره به اینکه پس از گذشت دو سال هنوز بخشی عمده از مطالبات خانواده‌های جان‌باختگان پرداخت نشده عنوان شده که وزارت صنایع و معادن در جهت بهبود ایمنی و وزارت کار و امور اجتماعی در جهت افزایش نظارت وظایف خود را به خوبی انجام نداده ‌اند.

طبق جمع‌ بندی این گزارش متخلفین و افراد دخیل در بروز حادثه اعم از افراد دولتی و پیمانکار به صورت کامل مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته ‌اند، و تنها کارفرمای بخش خصوصی به مقامات قضایی معرفی شده که آن هم به دلیل استفاده از اهرم‌های فرار از قانون مجازات نشده ‌اند.

در نتیجه گیری این گزارش قید شده است مواد ناریه استفاده شده که باید تحت نظارت دقیق نیروی انتظامی و مسئولان حراست شرکت زغال سنگ کرمان مورد استفاده قرار می‌گرفت، به صورت بسیار ناشیانه و توسط افرادغیرمجرب استفاده شده است.

طبق این گزارش به دلیل استفاده کارفرمایان از کارگران ارزان ‌قیمت و غیرماهر و عدم انجام آموزش‌ های لازم ایمنی و بهداشتی، کارگران درمواقع بحران نمی ‌توانستند واکنش‌های مناسب را از خود نشان دهند که این امر در مواقع حساس موجب کشته شدن آنان می ‌شود.

طبق جمع ‌بندی هیئت تحقیق و تفحص از انفجار در معدن باب نیزو کرمان، واگذاری معدن با توجه به مستندات، روند قانونی خود را به طور کامل طی نکرده و به صورت ترک تشریفات و با قیمت کارشناسی دو سال قبل از واگذاری و بدون تجهیز و مدرنیزه‌کردن معدن و با تخلف صورت گرفته است.

به گزارش مهر پس از قرائت این گزارش نادر قاضی‌پور نایب رئیس اول هیئت تحقیق و تفحص در تذکری خطاب به رئیس مجلس گفت: من از شما می‌خواهم که این گزارش را استیضاح تلقی کرده و آن را اعلام وصول کنید.

نماینده ارومیه در ادامه خواستار برخورد جدی با متخلفین در این زمینه شد و گفت: در حال حاضر ماهانه یک نفر در معدن جان خود را از دست می‌دهد و ما شاهد این هستیم که بعد از چهارماه هنوز جنازه سه کارگر معدن راور کرمان پیدا نشده است.

قاضی ‌پور در ادامه از عدم انجام آموزش‌های لازم برای کارگران انتقاد کرد.

علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر تاکید کرد: با توجه به این‌که این گزارش برای برخی تقصیر قائل شده است ما آن را به قوه قضائیه برای برخوردهای لازم ارجاع می‌دهیم.

صادق نماینده آستانه اشرفیه نیز در تذکری به تخلفات انجام شده در این رابطه اشاره کرد و گفت: در بین جان باختگان معدن باب نیزو کارگری وجود دارد که با دو روز سابقه به کار در معدن پرداخته و یا فرد دیگری که با 70 سال سن به کار در معدن می‌پرداخته است، اینها مسلما خلاف قانون است.

لاریجانی در پاسخ به این تذکر نیز تاکید کرد که برای پیگیری بیشتر این گزارش به قوه قضاییه ارجاع خواهد شد.

