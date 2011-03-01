اعلام میزان افزایش نرخ اتوبوس در پایتخت

حمزه شکیب در جلسه روز سه شنبه شورای شهر با ارائه لایحه تعیین کرایه خطوط اتوبوسرانی و مینی‌بوسرانی شهر تهران در سال 90 گفت: شورای اسلامی شهر برای تامین اعتبار مورد نیاز حمل و نقل و ترافیک در شهر تهران و با هدف توسعه و گسترش خطوط اتوبوسرانی و خدمات رسانی به شهروندان از طریق اصلاح قیمت‌ها و واقعی نمودن نرخ خدمات نرخ کرایه اتوبوس‌های عمومی، خصوصی و همچنین میدل باس و مینی‌بوس‌های تحت نظارت شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری تهران را از اول اردیبهشت سال 90 به میزان 42 تومان افزایش می‌دهند.

وی ادامه داد: اتوبوس‌های بلیتی تا 7 کیلومتر یک بلیت، بیش از 7 کیلومتر تا 12 کیلومتر 2 بلیت، بیش از 112 کیلومتر تا 16 کیلومتر 3 بلیت و بیش از 16 کیلومتر تا 4 بلیت از مسافران دریافت می کند. همچنین نرخ کرایه جابجایی مسافر در شهر تهران از طریق اتوبوس‌های بخش خصوصی از 25 تومان تا 50 تومان افزایش می‌یابد.

شکیب نرخ کرایه سال 90 اتوبوس بخش خصوصی را تا 7 کیلومتر را 175 تومان، بیش از 8 کیلومتر تا 12 کیلومتر را 225 تومان، بیش از 12 کیلومتر تا 16 کیلومتر 300 تومان و بیش از 16 کیلومتر 325 تومان عنوان کرد. همچنین نرخ کرایه مینی‌بوس‌ها در سال 90 نیز تا هفت کیلومتر به 200 تومان و بیش از 7 کیلومتر تا 12 کیلومتر 225 تومان، بیش از 12 کیلومتر تا 16 کیلومتر 300 تومان و بیش از 16 کیلومتر 350 تومان افزایش یافت.

چمران در این رابطه افزایش 50 تومانی را برای شهروندان نامناسب دانست و گفت: پس از اجرا شدن هدفمندی یارانه‌ها 25 تومان به نرخ کرایه‌ اتوبوس‌های بخش خصوصی و مینی‌بوس‌ها افزوده شد که با افزایش قیمت‌ها در سال جدید این رقم به 75 تومان می‌رسد که برای شهروندان سنگین است.

بیادی نیز اضافه کرد: این افزایش طبیعی است اما به دلیل آنکه پیش از این افزایش قیمت‌ها براساس کارشناسی نبود و به طور مثال از تهرانپارس تا میدان آزادی با بلیت 20 تومانی رفت و آمد می‌شد حالا این افزایش زیاد به نظر می‌رسد.

پیمان سنندجی مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی نیز با بیان اینکه اگر در مسافت‌های طولانی سه یا چهار بلیت دریافت نشود انگیزه‌ای برای جابجایی در این خطوط ایجاد نمی‌شود، گفت:‌ اتوبوسرانی به خصوص اتوبوس‌های گازی به مشکلات زیادی روبرو هستند. بیشتر اتوبوس‌هایی که در خطوط در حال ترددند اتوبوس‌های گازسوز هستند که در صورت خرابی قطعات آنها به سختی پیدا می‌شود و هر قطعه 7 تا 8 میلیون هزینه دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر برای تامین هزینه‌های پایانی سال با مشکل روبرو هستیم و اگر حمایت‌های معاونت مالی اداری نبود پس از اجرایی شدن طرح هدفمندی دچار مشکل می‌شدیم.

سپس شکیب نرخ کرایه‌های میدل باس در سال 90 را اعلام کرد که براساس آن نرخ کرایه سال 90 تا 7 کیلومتر 225 تومان، بیش از 7 کیلومتر تا 12 کیلومتر 275 تومان، بیش از 12 کیلومتر تا 16 کیلومتر 325 تومان و بیش از 16 کیلومتر 350 تومان است.

اعضای شورای شهر همچنین برای نرخ کرایه اتوبوس و مینی‌بوس‌ها در سال جدید 7 تبصره را در نظر گرفتند که در تبصره اول آن آمده است با توجه به آزادسازی قیمت‌های حامل انرژی و قیمت تمام شده کالاها و خدمات و با توجه به متوسط قیمت تمام شده جابجایی هر مسافر در اتوبوس در شهر تهران به میزان 480 تومان و با توجه به میانگین نرخ کرایه اتوبوس در سال 90 به میزان 170 تومان مابه‌التفاوت میانگین نرخ کرایه متوسط قیمت تمام شده جابجایی به میزان 300 تومان براساس تعداد و میزان جابجایی مسافر در سال 90 از طریق کمک‌های شهرداری تهران و یارانه مورد پرداخت توسط دولت به طور مساوی پرداخت می‌شود. همچنین در تبصره 2 به شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اجازه داده شد نسبت به واگذاری، بهره برداری و مدیریت خطوط اتوبوسرانی بخش عمومی به متقاضیان واجد شرایط بخش خصوصی اقدام کند.



در تبصره 3 نیز بازرسان شرکت واحد موظف شده بودند به طور مستمر به پرداخت کرایه با استفاده از کارت‌های اعتباری توسط شهروندان نظارت لازم را اعمال کنند و در صورت عدم پرداخت کرایه توسط شهروندان نسبت به دریافت نقدی وجوه اقدام و رسید ارایه کنند. همچنین در ادامه یک تبصره به 7 تبصره مورد بررسی اضافه شد که در آن شهرداری تهران مکلف شد در ازای انجام هرگونه خدمات مورد نیاز به سازمان‌ها، ارگان‌ها و شرکت‌ها نسبت به انعقاد قرارداد مورد نیاز و اخذ بهای خدمات ارایه شده اقدام کند. و هرگونه خدمات رایگان توسط شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه ممنوع است.

شکیب در توضیح این تبصره گفت: درآمد حاصل از اخذ بلیت از شهروندان 5 میلیارد تومان است که براساس میزان مسافر باید 44 میلیارد تومان باشد که این تفاوت به دلیل سرویس مجانی است که اتوبوسرانی در مسابقات فوتبال، مراسم‌های مذهبی و ملی ارایه می‌دهد.

شکیب ادامه داد: با وجود این تفاوت قیمت چرا قصد داریم قیمت بلیت ها را افزایش دهیم. این افزایش تنها بار روانی برای جامعه دارد.

سنندجی در ادامه سخنان شکیب گفت: در این که اتوبوسرانی به صورت رایگان کار می‌کند شکی نیست. برای مسابقه امروز فوتبال من مجبورم از صبح اتوبوس دپو کنم تا جوابگوی 50 هزار تماشاگر مسابقه باشد یا در مراسم 22 بهمن که یک وظیفه ملی است 4 هزار و 500 اتوبوس به شهروندان خدمات ارایه کردند. من برای این نوع خدمات با چه کسی قرارداد ببندم.

وی ادامه داد: با اجرای طرح هدفمند شدن یارانه‌ها و اجرای طرح زوج و فرد مسافران اتوبوسها افزوده شد اما حمایت لازم از آن صورت نگرفت.

سنندجی با بیان اینکه در هر مکانی که تجمع مسافر است اتوبوسرانی خدمات ارایه می‌کند، گفت: ایستگاه مترو دچار ازدحام مسافر می‌شود اتوبوسرانی باید خدمات ارایه کند. تجمع مسافران در ایستگاه تاکسی به وجود می‌آید اتوبوسرانی باید پوشش دهد. این در حالی است که ماه آخر سال است و هنوز سهم یارانه‌های اتوبوسرانی پرداخت نشده است.

وی تاکید کرد: ما هر ساله در خصوص 70 میلیارد یارانه دولت دچار مشکل هستیم.

شکیب نیز در پاسخ به سنندجی با تاکید بر اینکه سازمان‌های مختلف باید خود مسئولیت جابجایی مسافرانشان را بر عهده بگیرند، گفت: زمانی که اتوبوس‌ها در اختیار فدراسیون قرار نگیرد آنها مجبور خواهند شد قراردادهای لازم را امضا کنند.

مسجدجامعی نیز پیشنهاد کرد: این بودجه از ردیف بودجه کمک به مناسبت ها پرداخت شود.