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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۰۵

هفته نخست لیگ قهرمانان آسیا/

بازدید کاشانی از باشگاه الاتحاد/ رئیس سازمان لیگ به اردوی پرسپولیس پیوست

بازدید کاشانی از باشگاه الاتحاد/ رئیس سازمان لیگ به اردوی پرسپولیس پیوست

سرپرست باشگاه پرسپولیس به همراه رئیس سازمان‌لیگ از باشگاه الاتحاد عربستان بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه حضور تیم فوتبال پرسپولیس در عربستان، حبیب کاشانی سرپرست باشگاه پرسپولیس به همراه عزیزالله محمدی رئیس سازمان لیگ از باشگاه الاتحاد عربستان بازدید کرد.

حبیب کاشانی که عضو هیئت مدیره فدراسیون فوتبال هم هست، پس از بازدید از امکانات باشگاه الوحده به همراه عزیزالله محمدی نشستی با مدیر و مسئولان این باشگاه عربستانی داشتند که طی آن در خصوص مسائل مختلف فوتبال در آسیا بحث و تبادل شد.

از سوی دیگر دومین جلسه تمرینی سرخپوشان در عربستان در شرایطی برگزار شد که عزیزاله محمدی رئیس سازمان لیگ، 50 هوادار و "محمدعباس عبدالرزاق" از بحرین ناظر بازی روز چهارشنبه، این تمرینات را از نزدیک دیدند.

تمرین پرسپولیس در یک هوای گرم و زیر نظر کادر فنی انجام شد و بازیکنان آخرین تاکتیک‌های تیمی را پیش از دیدار با الاتحاد عربستان مرور کردند.

همچنین کادر فنی تیم پرسپولیس در تلاش است با انتخاب بهترین ترکیب و تاکتیک تیمی به مصاف نماینده عربستان بروند. بر این اساس علی دایی و ژلکو میاچ در آخرین ساعات قبل از بازی با الاتحاد، نشست ویژه‌ای را برگزار کردند تا راهکارهای لازم را برای کسب امتیاز برابر تیم الاتحاد اتخاذ کنند.

عزیزالله محمدی امروز به ریاض سفر می‌کند تا دیدار تیم‌های الهلال عربستان و سپاهان ایران را از نزدیک تماشا کند و پس از آن دیدار مجددا به جده باز می‌گردد تا بازی سرخپوشان تهرانی را در برابر تیم الاتحاد ببیند.

تیم فوتبال پرسپولیس در نخستین دیدار از فصل جدید رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا روز چهارشنبه مهمان تیم الاتحاد خواهد بود. دیداری که در شهر جده عربستان برگزار خواهد شد.
کد مطلب 1264492

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