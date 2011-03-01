مسئولیت حوزه های علمیه سنگین و حساس است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی ظهر سه شنبه در جمع روحانیان اهل سنت شمال کشور با بیان اینکه باید دانسته های خود را منطبق با زمان و با زبان زمان به مردم منتقل کنیم، گفت: اگر قرار باشد معارف دینی با ادبیات 500 و 200 سال قبل به مردم گفته شود، مردم از دین می گریزند.

وی افزود: اگر ما بتوانیم از این فرصت پیش آمده در حد توان خود استفاده کنیم و متناسب با مسئولیتی که پیامبر (ص) بر عهده ما گذاشته، انجام وظیفه کنیم، بهترین سرمایه برای آخرت ما خواهد بود.

امام جمعه گرگان، با بیان اینکه حوزه های علمیه سه مسئولیت کلی و علمی بر عهده آنان است، تصریح کرد: علم و دانش یکی از مسئولیت های حوزه های علمیه است.



نماینده ولی فقیه در گلستان افزود: علمای دینی باید با توجه به شرایط زمان و مخاطب ها، مباحث دینی، علم و تفسیر قرآن و حدیث را به شیوه ای معنا کنند تا نسل امروز مطالبی را فرا گیرند.

وی، تزکیه را از دیگر مسئولیت های حوزه های علمیه دانست و گفت: آن علم هایی را که یاد می گیریم باید به دلمان بنشیند و دلمان را تحت تاثیر قرار دهد.

آیت الله نورمفیدی، با بیان اینکه عالمی که اهل عمل نباشد، کشنده می شود، گفت: آن علمی به درد می خورد که دل را در اختیار بگیرد و به دل بنشیند و اثر گذار باشد.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری افزود: به فرموده پیامبر (ص)، اگر کسی به منظور توجه و جلب مردم به دنبال علم برود، به بهشت راه نمی یابد.

وی، اخلاق را از دیگر مسئولیتهای حوزه های علمیه بیان کرد و گفت: اخلاق عالم باید طوری باشد که مردم را به سوی دین خدا جلب کند.

آیت الله نورمفیدی، با بیان اینکه اخلاق شامل، اخلاق تبلیغی، اخلاق اجتماعی و خانوادگی است، افزود: اخلاق تبلیغ خود بعدی از اخلاق است و با هر اخلاقی نمی توان تبلیغ دین کرد.

وی یادآور شد: اخلاق اجتماعی در بعد اجتماع و برخوردها قرار دارد و اخلاق رسول خدا سبب جذب مردم به سوی خود شد.

نماینده ولی فقیه در گلستان تاکید کرد: همه مردم باید اخلاق خوب داشته باشند و علمای دینی نیز با برخورداری از اخلاق مناسب به تبلیغ بپردازند.

وی با بیان اینکه اگر علم در اختیار انسان باشد، هم برای خود و دیگران مفید است، گفت: علم باید توام با عمل باشد و آنچه را که می دانیم به دل مردم بنشیند.