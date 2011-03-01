پیام تسلیت رئیس مجلس به مناسبت درگذشت مهندس شهرستانی

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه رئیس مجلس شورای اسلامی به این شرح است:

و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالو انا لله و انا الیه راجعون

در گذشت جناب آقای مهندس محمد علی شهرستانی که از اساتید بارز و معماران برجسته و معتبر در طراحی و احداث پروژه های مذهبی و اماکن مقدس بوده اند موجب تاسف و تاثر گردید.

آن مرحوم در طول عمر با برکت خود در زمینه ایجاد بناهای عتبات عالیات تلاش فراوان داشتند که اجراء و ساخت بخشی از حرم مقدس حضرت امام حسین (ع) و حرمین کاظمین شریفین (ع) و سایر اماکن مقدسه از مهمترین آن می باشد.

اینجانب ضمن تسلیت این ضایعه به حجت الاسلام و المسلمین آقای سید جواد شهرستانی و خانواده آن مرحوم برای آن فقید سعید رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت می کنم.