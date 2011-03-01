  1. سیاست
  2. سایر
۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۲۲

پیام تسلیت رئیس مجلس به مناسبت درگذشت مهندس شهرستانی

پیام تسلیت رئیس مجلس به مناسبت درگذشت مهندس شهرستانی

در پی درگذشت مهندس محمد علی شهرستانی معمار برجسته اماکن مذهبی پیام تسلیتی از سوی دکتر علی لاریجانی صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه رئیس مجلس شورای اسلامی به این شرح است:

و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالو انا لله و انا الیه راجعون

در گذشت جناب آقای مهندس محمد علی شهرستانی که از اساتید بارز و معماران برجسته و معتبر در طراحی و احداث پروژه های مذهبی و اماکن مقدس بوده اند موجب تاسف و تاثر گردید.

آن مرحوم در طول عمر با برکت خود در زمینه ایجاد بناهای عتبات عالیات تلاش فراوان داشتند که اجراء و ساخت بخشی از حرم مقدس حضرت امام حسین (ع) و حرمین کاظمین شریفین (ع) و سایر اماکن مقدسه از مهمترین آن می باشد.

اینجانب ضمن تسلیت این ضایعه به حجت الاسلام و المسلمین آقای سید جواد شهرستانی و خانواده آن مرحوم برای آن فقید سعید رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت می کنم.

کد مطلب 1264495

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها