غرب به حمایت از دیکتاتورهای عرب پایان دهد/لزوم عبرت گرفتن از تحولات لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "کوریر" در تحلیلی نوشت : سیاست اتحادیه اروپا در برابر دگرگونی ها در جهان عرب کاملا سردرگم است. سالهای طولانی دیکتاتورهای عرب از طرف این اتحادیه تکریم می شدند.

تونی بلر نخست وزیر سابق انگلیس روابط بسیار خوبی با قذافی داشت. نخست وزیر ایتالیا حتی دست حاکم لیبی را نیز بوسیده بود.

کوریر در ادامه نوشت : اما غرب حالا فهمیده است که تحت ظلم این دیکتاتور یک نسل جوان از روشنفکران لیبیایی به وجود آمده و بزرگ شده اند که به زودی حکومت را در دست خواهند گرفت.

ولی می فهمیم که سیاستمدارانی مانند "ارهارد بوزک" معاون صدراعظم سابق آلمان چقدر زیرک بودند چرا که وی در سالهای 1980 زمانی که تمام دنیا بر بقای کمونیسم در شرق اروپا تاکید داشت وی از روشنفکران مخالف کمونیست از جمله واکلاو هاول که بعدها رئیس جمهوری چک شد حمایت می کرد.

نویسنده همچنین تاکید کرد : سیاستمداران غربی و طرفدار دموکراسی باید از تحولات لیبی درس بگیرند و دیگر از رژیمهای دیکتاتوری حمایت نکنند.

