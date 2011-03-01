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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۰۵

مراسم تشییع پیکر ودادیان 12 اسفندماه برگزار می‌شود

مراسم تشییع پیکر ودادیان 12 اسفندماه برگزار می‌شود

مراسم تشییع مهری ودادیان بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون تئاتر ایران 12 اسفندماه از مقابل خانه سینما برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام انجمن بازیگران سینمای ایران آمده است: هنوز چند روزی از درگذشت هنرمند توانا زنده‌یاد عباس امیری نمی‌گذرد که در نهایت تاسف و تالم بازیگر پیشکسوت، سرشناس و دوست‌داشتنی سرکار خانم مهری ودادیان پس از تحمل داوران سخت بیماری در وداعی همیشگی از میان ما رفت.

انجمن بازیگران سینمای ایران درگذشت این هنرمند عزیز را به خانواده محترم ایشان، همکاران و تمامی هموطنان هنردوست که سال‌های سال با آثارشان مانوس بوده‌اند تسلیت عرض می‌نماید.

پیکر این بازیگر پنجشنبه دوازدهم اسفندماه ساعت 9:30 صبح از مقابل خانه سینما واقع در خیابان بهار جنوبی تشییع می‌‌شود. مراسم ختم این بازیگر شنبه 14 اسفندماه از ساعت 19تا 20:30 در مسجدالرضا واقع در میدان نیلوفر برگزار می‌شود.

کد مطلب 1264497

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