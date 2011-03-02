هومن افاضلی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: مسئله تیم امید یک مسئله ملی است چرا که این تیم متعلق به همه مردم و فوتبال کشور است و همه باید برای سربلندی و موفقیت آن تلاش کنند و این وظیفه تنها برعهده فدراسیون فوتبال و کادر فنی نیست .

افاضلی در مورد اعتراض برخی از مربیان لیگ نسبت به متضرر شدن باشگاه هایشان از در اختیار قراردادن بازیکنانشان به تیم امید اظهار داشت: مطمئنا بازیکنانی که در تیم امید بازی می کنند صاحب تجربه بین المللی خواهند شد و این تجربه به باشگاه کمک می کند تا بازیکنانی با توانایی های فنی و تکنیکی بالا در اختیار داشته باشند ضمن اینکه وقتی هدف بزرگی نظیر صعود به المپیک مد نظر است باید بهای آن هم پرداخت شود.

سرمربی تیم امید درباره اردوی این تیم برای دیدار برگشت مقابل قرقیزستان اظهار داشت : اردوی تیم امید پیش از اعزام به بیشکک از بعد از ظهرجمعه 13 اسفند در کمپ تیم های ملی آغاز خواهد شد.

وی اضافه کرد : برای دیدار با قرقیزستان 22 بازیکن به اردوی تیم امید دعوت شدند که البته تاکنون 8 بازیکن با مشکلات خروجی مواجه هستند ولی دبیرکل و سرپرست تیم امید بطور جدی پیگیر حل مشکلات خروجی بازیکنان امید هستند.