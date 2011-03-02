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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۲۹

افاضلی در گفتگو با مهر:

نگاه به تیم فوتبال امید باید ملی باشد/ بدون همراهی باشگاه‌ها موفق نمی‌‎شویم

نگاه به تیم فوتبال امید باید ملی باشد/ بدون همراهی باشگاه‌ها موفق نمی‌‎شویم

سرمربی تیم فوتبال امید با بیان اینکه نگاه به این تیم باید ملی باشد و همه باید برای صعود تیم امید به المپیک کمک کنند، گفت: موفقیت تیم امید در گرو همراهی و همکاری تمامی باشگاه ها و عوامل مرتبط با این تیم است.

هومن افاضلی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: مسئله تیم امید یک مسئله ملی است چرا که این تیم متعلق به همه مردم و فوتبال کشور است و همه باید برای سربلندی و موفقیت آن تلاش کنند و این وظیفه تنها برعهده فدراسیون فوتبال و کادر فنی نیست .

افاضلی در مورد اعتراض برخی از مربیان لیگ نسبت به متضرر شدن باشگاه هایشان از در اختیار قراردادن بازیکنانشان به تیم امید اظهار داشت: مطمئنا بازیکنانی که در تیم امید بازی می کنند صاحب تجربه بین المللی خواهند شد و این تجربه به باشگاه کمک می کند تا بازیکنانی با توانایی های فنی و تکنیکی بالا در اختیار داشته باشند ضمن اینکه وقتی هدف بزرگی نظیر صعود به المپیک مد نظر است باید بهای آن هم پرداخت  شود.

سرمربی تیم امید درباره اردوی این تیم برای دیدار برگشت مقابل قرقیزستان اظهار داشت : اردوی تیم امید پیش از اعزام به بیشکک از بعد از ظهرجمعه 13 اسفند در کمپ تیم های ملی آغاز خواهد شد.

وی اضافه کرد : برای دیدار با قرقیزستان 22 بازیکن به اردوی تیم امید دعوت شدند که البته تاکنون 8 بازیکن با مشکلات خروجی مواجه هستند ولی دبیرکل و سرپرست تیم امید بطور جدی پیگیر حل مشکلات خروجی بازیکنان امید هستند.

دیداربرگشت تیم‌های امید ایران و قرقیزستان در مرحله سوم مسابقات مقدماتی المپیک لندن روز 18 اسفند در شهر بیشکک برگزار خواهد شد. تیم کشورمان در دیدار رفت با یک گل به برتری دست یافت.
کد مطلب 1264500

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