مردم یمن بر ضرورت سرنگونی رژیم عبدالله صالح تاکید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، صنعاء پایتخت یمن نیز امروز شاهد تظاهرات ضد حکومتی بود. هزاران شهروند یمنی امروز را روز خشم نامیدند و علیه رژیم دیکتاتوری علی عبدالله صالح تظاهرات برپا کردند.

تظاهرات کنندگان با سر دادن شعارهایی همچون "ملت خواهان سقوط نظام است" و "ملت خواهان کناره گیری علی عبدالله صالح است" اعتراض خود را به رژیم دیکتاتوری یمن نشان دادند.

در همین حال شبکه تلویزیونی الجزیره نیز از درگیری میان معترضین و نیروهای امنیتی خبر دادند. در این درگیری شماری زخمی شدند.

این تظاهرات در حالی برپا می شود که رئیس جمهوری یمن شب گذشته از آمادگی خود برای گفتگو با مخالفان و کناره گیری از قدرت خبر داده بود.