مجلس از پاسخ وزیر تعاون به سئوال نماینده صومعه سرا قانع شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس ،سید کاظم دلخوش از محمد عباسی وزیر تعاون درباره دلیل بی توجهی وزارت تعاون به قوانین مربوط به این بخش و کندی روند حرکت بخش تعاون پرسید.

موضوع اشتغال و مسکن در حوزه وظایف وزارت تعاون نیز از بخش های این سئوال بود.

وزیر تعاون گفت: در زمینه اشتغال من خود از وزرای داوطلب در شورای عالی اشتغال برای پیگیری این موضوع بودم.

محمد عباسی افزود: وزارت تعاون در این زمینه به تعهدات خود عمل کرده است اما اشتغال یک فرآیند است که بخش های مختلف کشور درگیر آن هستند.

وی تصریح کرد: در زمینه ایجاد یک میلیون و100 هزار شغل آمارها نشان می دهد که این تعداد سه برابر دوره مشابه قبل از آن است.

وزیر تعاون گفت: در بحث ساماندهی تعاونی ها برنامه ریزی به نحوی بود که یک میلیون نفر از افراد بتوانند فرصت شغلی پیدا کنند.

وی افزود: تعداد تعاونی های تشکیل شده در طول برنامه چهارم دو و نیم برابر برنامه سوم بود.

وزیر تعاون گفت: در زمینه مسکن 417 هزار مسکن از طریق تعاونی ها در طول برنامه چهارم احداث شد که این میزان دو و نیم برابر برنامه سوم است.

وی در خصوص توسعه بخش تعاون گفت: بیش از نیمی از تعاونی های کشور تعاونی های تولیدی است و برای این تعاونی ها سامانه های الکترونیکی ایجاد شده است.

عباسی افزود: بیش از 20 میلیون نفر در برنامه های تعاونی مشارکت و همکاری کرده اند و هم اکنون در کشور 1650 هزار تعاونی وجود دارد.

نماینده صومعه سرا گفت: با وجود پیگیری های مکرر و گفتگو با وزیر تعاون اما متاسفانه وزارت تعاون به جای آنکه به عنوان پدر بخش تعاون با 14 میلیون نفر عضو عمل کند تبدیل به یک نامادری برای آنها شده است.

وی تصریح کرد: در سالیان اخیر مجلس شورای اسلامی تلاش های زیادی را برای بالا بردن نقش تعاون در اقتصاد کشور انجام داده است که از آن جمله تلاش برای تشکیل بانک توسعه تعاون بوده است.

دلخوش با بیان اینکه بر اساس سیاست های ابلاغی باید تعاون نقش 25 درصدی در اقتصاد کشور داشته باشد اما این نقش هم اکنون به یک درصد هم نرسیده است.

وی افزود: بر اساس لایحه اصل 44 قانون اساسی وزارت تعاون موظف شده بود درباره اصلاح قانون تعاون در مدت 6 ماه اقدام کند. اما 2 سال از این موضوع گذشته و هیچ اقدامی انجام نشده است.

نماینده صومعه سرا گفت: وزارت تعاون باید سند توسعه بخش تعاون را بر اساس اصل 44 قانون اساسی تهیه کند و این در حالیست که این وزارتخانه اتحادیه ها را زیر مجموعه خود می داند.

وی گفت: از مصوبه حمایت از اتاق های تعاون سه سال می گذرد از وزارت تعاون چقدر در این زمینه اقدام کرده است.

دلخوش افزود: اگر شما به اشتغال کاری ندارید چرا در مصاحبه های خود گفته اید که وزارت تعاون مسئولیت اشتغال را پذیرفته است.

وی گفت: در کدام شهر وزارت تعاون 4 شغل جدید ایجاد کرده است.

نماینده صومعه سرا افزود: شما گفته اید که در شان من نیست با اتحادیه ها وارد مذاکره شوم اما چطور شان شما نیست در حالیکه باید سهم تعاون از اقتصاد کشور 25 درصد شود.

وزیر تعاون اضافه کرد: در برخی اتاق های تعاون بدون ورود کمیسیون ماده 5 به صورت یک طرفه وارد شده اید و در این درحالیست که وقتی می گوییم بیایید با نمایندگان در کمیسیون ها گفتگو کنید و حرف آنان را بشنوید در عوض مجلس را تضعیف می کنید.

وی افزود: شما در مصاحبه ای گفته اید مصوبه مجلس درباره سهام عدالت و واگذاری آن از وزارت تعاون به وزارت اقتصاد اشتباه است و مجلس باید اشتباه خود را پس بگیرد.

وزیر تعاون در پاسخ گفت: من تا کنون سخنی نگفته ام که شان مجلس را زیر سئوال برد و این ادعای مطرح شده صحیح نیست.

وی افزود: در مورد ارائه سند توسعه بخش تعاون بر اساس اصل 44 با این سند به موقع تهیه شد.

عباسی گفت: در مورد اینکه با برخی اتحادیه ها مذاکره نمی کنیم به این دلیل است که آنها بازرسان را راه ندادند و تخلفاتی از جمله برگزاری انتخابات با پول مردم داشته اند و معلوم است که من از آنها حمایت نمی کنم.

وزیر تعاون افزود: طرح برخی مسائل در جلسه علنی صحیح نیست و از رئیس مجلس درخواست کردم در جلسه ای غیر علنی مسائل را مطرح کنم.

نماینده صومعه سرا نیز در سخنان پایانی خود گفت: هیچ کدام از اهدافی که دولت و مجلس برای بخش تعاون در قوانین پیش بینی کرده اند تحقق نیافته است.

وی افزود: اتحادیه ها هیچ جایگاهی در وزارت تعاون ندارند و این در حالیست که آنها با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها آمادگی خود را برای افزایش تولید خود به سه برابر اعلام کرده اند.

دلخوش گفت: بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس با وجود مزایای ویژه ای که برای بخش تعاون در نظر گرفته شده است سهم این بخش در خوشبینانه ترین حالت در اقتصاد کشور بیش از 6 درصد نیست.

وی افزود: با وجود ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی اما وضع تعاون با بیش از ابلاغ این سیاست ها تفاوتی نکرده است.

در پایان این پرسش و پاسخ نمایندگان با 117 رای موافق، 73 رای مخالف و 12 رای ممتنع پاسخ وزیر تعاون را قانع کننده دانستند.