دیدار صالحی با رئیس جمهور سوئیس

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ژنو، علی اکبر صالحی وزیر خارجه کشورمان پس از سخنرانی در کنفرانس خلع سلاح در مقر دائمی سازمان ملل در ژنو با رئیس کنفدراسیون سوئیس خانم کالمیرای دیدار و گفتگو کرد.

اخبار تکمیلی این دیدار متعاقبا ارسال می شود.