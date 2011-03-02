  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۴۳

محمدیان:

بسته بندی محصولات کشاورزی اهمیتی معادل تولید محصول دارد

بسته بندی محصولات کشاورزی اهمیتی معادل تولید محصول دارد

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی تاکید کرد: باید ضمن توجه به کیفیت محصولات تولیدی، کیفیت بسته بندی محصولات به عنوان عاملی بر ارزش افزوده در این حوزه مورد تاکید قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مسعود محمدیان عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید از واحد بسته‌بندی پیاز و سیب زمینی در بخش ایلخچی شهرستان اسکو، بسته بندی و درجه بندی محصولات کشاورزی را یکی از فرآیندهای این بخش دانست که به عنوان نیاز اصلی فعالیت های کشاورزی مطرح است.

وی اضافه کرد: کشاورزی ما در سالهای گذشته ضرر و زیان فراوانی از بابت عدم بسته بندی محصولات کشاورزی متحمل شده و به دلیل فاصله بسته بندی ها و درجه بندی های محصولات مختلف با استانداردهای جهانی، ضایعات بسیاری در زمینه محصولات کشاورزی ایجاد می شد که اخیراً سازمان جهادکشاورزی استان روی این موضوع حساس شده و اقدامات موثری برای گسترش فرهنگ بسته بندی جهت بالابردن سلامت محصولات و نیز افزودن توان صادراتی کشاورزی شروع کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به اینکه با ورود سایر محصولات به این بخش و بسته‌بندی آن به شیوه درست بتوانیم در صادرات کالاهای غیر نفتی در بخش کشاورزی سهم بالایی داشته باشیم گفت: این واحد بسته‌بندی پیاز و سیب زمینی سبب افزایش میزان کیفیت و رضایتمندی مشتری بوده و با راه‌اندازی این واحد دیگر مشکلی در رقابت با سایر محصولات کشاورزی کشورهای دیگر وجود نخواهد داشت.

مسعود محمدیان با بیان اینکه امروز درجه بندی و بسته بندی کیفی محصولات کشاورزی اهمیتی هم سنگ تولید محصول پیدا کرده است، افزود: اولویت بخشی به بخش کشاورزی در برنامه ریزی و توسعه، رقابتی کردن، حذف قوانین دست و پاگیر در صادرات و تقویت بخش های تولیدی از مهمترین راهکارهای تقویت جایگاه بخش تولید محصولات کشاورزی بوده و باید اذعان کنیم بسته بندی کردن مناسب محصولات کشاورزی از ضایعات و تقلب در محصول جلوگیری کرده و در بهداشتی کردن محصولات نیز بسیار موثر است.

محمدیان با اشاره به اینکه کیفیت بالای بسته بندی محصولات کشاورزی مهمترین شاخص ارزیابی محصول صادراتی و رشد اقتصادی صادرات خواهد بود بسته بندی مناسب را یکی از راه های بسیار خوب برای تبلیغ محصولات بیان کرد و گفت: در صورت بسته بندی خوب می توان انتظار رقابت و ارتقای جایگاه محصولات کشاورزی را در بازارهای معتبر داشت.

وی افزود: بازاریابی مناسب، بسته بندی خوب، ایجاد تشکل های قوی برای ساماندهی به وضعیت محصولات و آموزش به بهره برداران و صاحبان صنایع کشاورزی در مورد نحوه بسته بندی می تواند در رونق و تقویت هر چه بیشتر جایگاه محصولات کشاورزی موثر باشد.

گفتنی است شرکت تعاونی کشاورزی و بازرگانی بخش ایلخچی شهرستان اسکو در قالب فرآوری، بسته بندی کاملاً سُرت شده و مطابق با بسته بندی مدرن دنیا و صادرات محصولات کشاورزی به کشورهایی همچون ارمنستان، کویت، آذربایجان، پاکستان، امارات متحد عربی، قطر و هندوستان فعال بوده و هم اینک در بسته بندی سیب زمینی و پیاز نقش داشته و بزودی نسبت به بسته بندی و عرضه محصولاتی همچون انار، سیب، سبزی و هندوانه اقدام خواهد کرد.

کد مطلب 1264506

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها