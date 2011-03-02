بسته بندی محصولات کشاورزی اهمیتی معادل تولید محصول دارد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مسعود محمدیان عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید از واحد بسته‌بندی پیاز و سیب زمینی در بخش ایلخچی شهرستان اسکو، بسته بندی و درجه بندی محصولات کشاورزی را یکی از فرآیندهای این بخش دانست که به عنوان نیاز اصلی فعالیت های کشاورزی مطرح است.

وی اضافه کرد: کشاورزی ما در سالهای گذشته ضرر و زیان فراوانی از بابت عدم بسته بندی محصولات کشاورزی متحمل شده و به دلیل فاصله بسته بندی ها و درجه بندی های محصولات مختلف با استانداردهای جهانی، ضایعات بسیاری در زمینه محصولات کشاورزی ایجاد می شد که اخیراً سازمان جهادکشاورزی استان روی این موضوع حساس شده و اقدامات موثری برای گسترش فرهنگ بسته بندی جهت بالابردن سلامت محصولات و نیز افزودن توان صادراتی کشاورزی شروع کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به اینکه با ورود سایر محصولات به این بخش و بسته‌بندی آن به شیوه درست بتوانیم در صادرات کالاهای غیر نفتی در بخش کشاورزی سهم بالایی داشته باشیم گفت: این واحد بسته‌بندی پیاز و سیب زمینی سبب افزایش میزان کیفیت و رضایتمندی مشتری بوده و با راه‌اندازی این واحد دیگر مشکلی در رقابت با سایر محصولات کشاورزی کشورهای دیگر وجود نخواهد داشت.

مسعود محمدیان با بیان اینکه امروز درجه بندی و بسته بندی کیفی محصولات کشاورزی اهمیتی هم سنگ تولید محصول پیدا کرده است، افزود: اولویت بخشی به بخش کشاورزی در برنامه ریزی و توسعه، رقابتی کردن، حذف قوانین دست و پاگیر در صادرات و تقویت بخش های تولیدی از مهمترین راهکارهای تقویت جایگاه بخش تولید محصولات کشاورزی بوده و باید اذعان کنیم بسته بندی کردن مناسب محصولات کشاورزی از ضایعات و تقلب در محصول جلوگیری کرده و در بهداشتی کردن محصولات نیز بسیار موثر است.

محمدیان با اشاره به اینکه کیفیت بالای بسته بندی محصولات کشاورزی مهمترین شاخص ارزیابی محصول صادراتی و رشد اقتصادی صادرات خواهد بود بسته بندی مناسب را یکی از راه های بسیار خوب برای تبلیغ محصولات بیان کرد و گفت: در صورت بسته بندی خوب می توان انتظار رقابت و ارتقای جایگاه محصولات کشاورزی را در بازارهای معتبر داشت.

وی افزود: بازاریابی مناسب، بسته بندی خوب، ایجاد تشکل های قوی برای ساماندهی به وضعیت محصولات و آموزش به بهره برداران و صاحبان صنایع کشاورزی در مورد نحوه بسته بندی می تواند در رونق و تقویت هر چه بیشتر جایگاه محصولات کشاورزی موثر باشد.

گفتنی است شرکت تعاونی کشاورزی و بازرگانی بخش ایلخچی شهرستان اسکو در قالب فرآوری، بسته بندی کاملاً سُرت شده و مطابق با بسته بندی مدرن دنیا و صادرات محصولات کشاورزی به کشورهایی همچون ارمنستان، کویت، آذربایجان، پاکستان، امارات متحد عربی، قطر و هندوستان فعال بوده و هم اینک در بسته بندی سیب زمینی و پیاز نقش داشته و بزودی نسبت به بسته بندی و عرضه محصولاتی همچون انار، سیب، سبزی و هندوانه اقدام خواهد کرد.