به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، علی علامه زاده ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از مربیان برتر پرورشی استان هرمزگان به مناسبت روز امور تربیتی و تربیت اسلامی، عنوان کرد: شغل معلمی برای تمامی معلمان مایه افتخار است.

وی با اشاره به روز امور تربیتی گفت: روز امور تربیتی و تربیت اسلامی یادگار شهیدان بزرگوار رجایی و باهنر است و من از صمیم قلب این روز را به همکارانم تبریک می گویم.

جانشین استاندار هرمزگان ادامه داد: دانش آموزان امانت بزرگی هستند که در اختیار شما مربیان و معلمان پرورشی قرار گرفته اند و شما معلمان باید به خوبی این دانش آموزان را تربیت کنید.

علامه زاده با اشاره به حساسیت دوران نوجوانی، اظهار داشت: مرحله 14 تا 20 سالگی مرحله خیلی حساسی در زندگی هر فرد است و اگر فرد به خوبی این دوران را طی کند در آینده فرد مفیدی برای جامعه خواهد شد.

وی افزود: معلمان پرورشی وظیفه بسیار حساسی در درست طی کردن مسیر یک نوجوان را بر عهده دارند و معلمان باید همواره بتوانند به سئوالات دانش آموزان پاسخهای درستی بدهند.

مشاور عالی استاندار هرمزگان بیان داشت: هنر مربیان پرورشی درست تربیت کردن دانش آموزان است و این امر تنها با عشق و علاقه مربیان پرورشی محقق می شود.

علامه زاده با اشاره به برخی کج سلیقگیها، تصریح کرد: مربیان پرورشی نباید هیچ وقت سلیقه های شخصی خاص خود که مبتنی بر مسائل پرورشی نیست را در کار خود دخیل کنند چون ممکن است برخی کج سلیقگیها موجب گمراهی دانش آموزان شود.

وی تاکید کرد: در کارهای تربیتی مشکلات فروانی وجود دارد که باید این مشکلات با فعالیتهای بیشتر مربیان پرورشی حل شود.