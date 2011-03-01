تاکید طرح جامع فرهنگی شهرداری کرج بر مدیریت واحد شهری است

حسین امیدیان با بیان مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: متولی اجرای طرح جامع فرهنگی شهرستان کرج شورای فرهنگ عمومی است که به ریاست امام جمعه شهرستان و به دبیری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می کند.

وی افزود: طرح جامع فرهنگی شهرستان کرج طی سالهای گذشته از سوی رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای شهر کرج مطرح شد و در این راستا نیز تفاهم نامه ای میان دستگاه های فرهنگی شهرستان به منظور ساماندهی فعالیتهای فرهنگی و جلوگیری از موازی کاری میان این دستگاهها به امضاء رسید.

وی افزود: با توجه به اینکه اهداف طرح جامع فرهنگی را نمی توان به صورت چنددستگاهی تعریف کرد این طرح در معاونت شهرداری کرج مورد توجه قرار گرفت.

این مسئول با اشاره به اینکه در حال حاضر مقدمات اجرای این طرح فراهم شده است، خاطر نشان کرد: اجرای این طرح می تواند الگویی مناسب برای شهرداری های کشور باشد تا بواسطه آن بتوان تمامی اقدامات فرهنگی را ساماندهی کرد.

نبود قوانین مناسب بسیاری از امور را به سمت مدیریت سلیقه ای سوق می دهد

معاون فرهنگی، اجتماعی شهرداری کرج درادامه سخنان خود با اشاره به اینکه در حوزه فرهنگ دستگاههای متعددی فعالیت دارند، یادآور شد:‌ به دلیل نبود قوانین مناسب اقدامات دستگاههای مختلف به سمت مدیریت سلیقه ای سوق داده می شوند که باید با تدوین و تصویب قوانین این خلاء را پوشش داد.

وی گفت: ساماندهی فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی وهنری برای جلوگیری از موازی کاری، همکاری و هماهنگی میان دستگاه های فرهنگی، مذهبی و هنری و همچنین اقدامات مشارکتی با سایر کلانشهر های کشور از اهداف مهم این طرح است که امیدواریم در سایه همکاری همه جانبه مدیران شهری و استانی محقق شود.