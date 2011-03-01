جاده 100 کیلومتری میانه به نیر احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، تقی خلفاپور ظهر سه شنبه در نشست کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از احداث راه میانه ـ نیر به طول 100 کیلومتر خبر داد و گفت: احداث این راه و وجود سایر راه‌های ارتباطی به جذب گردشگر در شهرستان میانه کمک شایانی خواهد کرد.

وی همچنین به وجود 40 سد بزرگ و کوچک در شهرستان میانه اشاره کرد و گفت: با ایجاد کمپ سد شهریار که یکی از بزرگ‌ترین سدهای کشور است تحول زیادی در بحث گردشگری شهرستان رخ خواهد داد.

وی در ادامه خواستار توجه بیشتر مسئولان ذیربط استانی و شهرستانی در بحث میراث فرهنگی و گردشگری برای جلوه بخشیدن به ورودی شهرستان میانه به عنوان دروازه ورودی استان آذربایجان شرقی شد.

حجت‌الاسلام محمدرضا حامدی امام جمعه میانه نیز در این نشست با اشاره به اینکه شهرستان میانه پهناورترین شهرستان استان و نخستین اثر تاریخی استان با نام پل‌دختر در سال 1310 در این شهرستان به ثبت ملی رسیده است، خواستار توجه بیشتر دولت و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به این شهرستان شد.

وی همچنین خواستار توجه مسئولان ذی‌ربط به توقعات مردم شهرستان به خصوص ایجاد موزه با آثار باستانی و تاریخی کثیر آن شد.

امام جمعه شهرستان میانه گفت: در دولت اصولگرای حاضر شعار جایی ندارد و مسئولان باید وارد میدان عمل شوند.