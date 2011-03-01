آیت الله مهدوی کنی تابع جو نیستند/ استقلال مهمترین خصوصیت رئیس خبرگان

آیت الله محی الدین حائری شیرازی عضو مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پاسخ مثبت آیت الله مهدوی کنی به دعوت 60 تن از اعضای مجلس خبرگان جهت نامزدی ریاست خبرگان گفت: آیت الله مهدوی کنی انسانی مناسب ، وارسته ، صالح و درستکار هستند اما در مورد ریاست مجلس خبرگان، اعضاء خودشان تصمیم گیری می کنند و از هیچ جو بیرونی تاثیر نمی پذیرند .

وی ادامه داد : مجلس خبرگان در برابر فشارهای بیرونی منفعل نمی شود و نه قدرت کسی و نه هیچ جو خارجی بر روی اعضاء خبرگان تاثیر نمی گذارد .

این عضو مجلس خبرگان همچنین اظهار داشت : خبرگان، خدا و مصلحت جامعه را در نظر می گیرد و هرگونه تغییر و یا عدم تغییر مسئله مهمی نیست زیرا این موضوع یک مسئله درون خانوادگی است و هر مسئله ای بر اساس نظرات مجموعه صورت می گیرد .

آیت الله حائری شیرازی تصریح کرد : گاهی اوقات دوستانی جایگزین دوستان دیگر می شوند و یا صلاح می دانند برنامه ای ادامه پیدا کند یا نکند و این مسئله برنامه ای کاملا داخلی است .

وی در خصوص علت حضور آیت الله مهدوی کنی جهت نامزدی ریاست خبرگان رهبری بیان داشت : آقای مهدوی کنی جمله ای معروف دارند که "روحانی باید جو شکن باشد" کسی که درمقابل جو منفعل شود به درد روحانیت نمی خورد .

این عضو مجلس خبرگان در ادامه افزود : اعضای خبرگان 100 در صد روحانی هستند و به قول آقای مهدوی کنی روحانی بایستی جو شکن باشد و کسی که تابع جو باشد به درد روحانی شدن نمی خورد و نمی توان برای خبرگان از بیرون تصمیم سازی کرد .

آیت الله حائری شیرازی تاکید کرد: اگر برای خبرگان از بیرون تصمیم سازی می شد، اجانب می توانستند بسیاری از مسائل را از طریق آنها اعمال کنند .

وی تصریح کرد : برخی فکر می کنند که چه کاری انجام دهند تا کمتر علیه شان حرف بزنند، حالا بیشتر حرف بزنند، با این حرف زدن ها چه کاری می توانند بکنند.

این عضو مجلس خبرگان گفت : آقای مهدوی کنی تابع جو نیستند و هرگاه گمان کنند که می توانند مفید باشند حاضر می شوند .

آیت الله حائری شیرازی با اشاره به مهمترین خصوصیتی که رئیس مجلس خبرگان بایستی دارا باشد اظهار داشت : استقلال، یعنی شخص در مقابل امواج انفعال پیدا نکند ، همین رهبر بزرگوارمان، خودشان مورد اصابت امواج طرفداران مهدی هاشمی قرار داشتند و مرکزی ترین هدف گروه مهدی هاشمی ایشان بودند .

وی ادامه داد : ایشان شدیدا زیر فشار گروه مهدی هاشمی بودند، اما کمترین انفعالی در ایشان ایجاد نشد و هیچ امتیازی از جانب ایشان داده نشد .

این عضو مجلس خبرگان تصریح کرد : رئیس مجلس خبرگان بایستی بیشتر ازهمه در مقابل امواج مقابله کند .