دکتر محمود اشرفی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مرکز ملی ابر رایانش دانشگاه صنعتی اصفهان به یک ابر رایانه با ساختار خوشه ای (کلاستر) تجهیز شده است، افزود: این ابررایانه با حدود 4 هزار هسته پردازشی دارای یک ساختار غیرهمگن است به این معنا که در طراحی آن از سرور و یا مولفه های متفاوتی استفاده شده است.

وی با تاکید بر اینکه ساختار غیر همگن ابر رایانه لزوما محدودیتی برای انجام محاسبات و پردازش داده ها ایجاد نمی کند، توضیح داد: با توجه به اینکه کاربران مراکز ابررایانه نیازهای متفاوتی داشته و هر کدام از آنها برای پردازش داده هایشان نیاز به نرم افزارهای خاصی دارند، تجربیات چندین ساله قبلی در سرویس دهی به طیف وسیعی از کاربران صنعتی و دانشگاهی نشان داد که استفاده از یک سامانه با ساختار غیرهمگن در عمل بازدهی بیشتری داشته و می تواند کلیه نیازهای متنوع بخشهای مختلف را پاسخگو باشد.



مدیر پروژه مرکز ابر رایانه دانشگاه صنعتی اصفهان با تاکید بر اینکه به کارگیری تمام قدرت ابررایانه های با ساختار غیر همگن برای اجرای یک برنامه باید با ملاحظات خاصی صورت پذیرد یادآور شد: این امر نیاز به برنامه نویسی هوشمند و اجرای غیر همگن نرم افزارها دارد که دانش فنی آن نیز در مرکز دانشگاه صنعتی اصفهان موجود است.



وی با بیان اینکه در این مرکز هم از سرورهای با تعداد 48 هسته پردازشی با سرعت 2/2 گیگا هرتز و هم از سرورهای با تعداد 12 هسته پردازشی با سرعت 3 گیگا هرتز استفاده شده است یادآور شد: غیر همگن بودن این ابررایانه موجب افزایش قدرت واقعی محاسباتی در اجرای همزمان نرم افزارهای مختلف کاربران خواهد شد. این در حالی است که همگن بودن یک سامانه، عمدتا در مدیریت و اجرای آسانتر نرم افزارها موثر بوده ولی در عمل برای اجرای بهینه طیف وسیعی از نرم افزارها محدودیت ایجاد می کند.



وی قدرت پردازش ابر رایانه دانشگاه صنعتی اصفهان را در فاز عملیاتی در حدود 66 ترافلاپس (معادل با 66 هزار میلیارد عملیات اعشاری در هر ثانیه با دقت مضاعف) دانست و ادامه داد: قدرت پردازش پردازنده های مرکزی (CPU) این ابر رایانه حدود 34 ترافلاپس و توان پردازشی پردازشگرهای گرافیکی این ابررایانه بیش از 4/32 ترافلاپس دقت مضاعف و حدود 70 ترافلاپس دقت ساده است. ضمن آنکه زیرساخت اصلی ابررایانه دانشگاه صنعتی اصفهان قابلیت افزایش قدرت پردازشی این ابررایانه را به میزان بیش از دو برابر قدرت علمیاتی شده فعلی امکان پذیر ساخته است.



تعجیل در اعلام رتبه بندی ابررایانه ها





مدیر پروژه ابررایانه ملی در دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به نحوه رتبه بندی قوی ترین ابر رایانه های دنیا به مهر گفت: دو بار در سال اقدام به رتبه بندی 500 ابر رایانه قوی در دنیا می شود. این رتبه بندی بر اساس قدرت واقعی ابر رایانه ها (Rmax) و نه بر اساس قدرت نامی آنها صورت می گیرد. قدرت واقعی ابررایانه ها پس از اجرای یک برنامه استاندارد باید گزارش شوند.



اشرفی زاده با اشاره به رتبه های اعلام شده دو ابر رایانه بومی کشور یادآور شد: به نظر می رسد در اعلام رتبه ها برای این دو مرکز ابر رایانه تعجیل شده است. اعداد و ارقام گزارش شده برای ابررایانه های ملی نشانگر قدرت نامی این سامانه ها بوده و به این ترتیب اعلام دقیق رتبه جهانی برای این ابررایانه ها صحیح نیست و باید منتظر اعلام قدرت واقعی پردازشی این سامانه ها باشیم. خوشبختانه آزمایشهای اولیه ما در دانشگاه صنعتی اصفهان بازده بسیار خوب عملکرد واقعی ابررایانه ملی را در این دانشگاه نشان داده و انتظار داریم که جایگاه خوبی در رتبه بندی جهانی حاصل شود.



زیر ساختهای ابر رایانه ملی دانشگاه صنعتی اصفهان



اشرفی زاده با بیان اینکه از اعتبار 5/2 میلیارد تومانی طرح ملی ابررایانش در دانشگاه صنعتی اصفهان تا کنون بالغ بر یک میلیارد و 680 میلیون تومان برای راه اندازی سخت افزار ابررایانه هزینه شده است، اضافه کرد: این مرکز در محل مرکز داده دانشگاه راه اندازی شده و تمهیدات لازم برای توسعه فیزیکی و فنی این مرکز در نظر گرفته شده است. مرکز داده دانشگاه صنعتی اصفهان که همزمان با اجرای طرح ملی ابررایانش طراحی و راه اندازی شده از استانداردهای بالای جهانی تبعیت می کند و تمهیدات بسیار خوبی برای سیستم برق و برق اضطراری، سیستم تنظیم شرایط هوا، کنترل، پایش و امنیت دسترسی دارد.



وی در رابطه با دیگر مشخصات فنی سامانه ابررایانه اظهار داشت: این ابررایانه دارای یک شبکه ارتباطی 40 گیگا بیتی برای محاسبات پردازش بسیار سریع است که قابلیت پشتیبانی از 288 پورت 40 گیگا بیتی را دارد که در حال حاضر کمتر از نصف ظرفیت آن استفاده شده است. همچنین دارای دو شبکه "گیگا بیت" برای مدیریت سامانه‌ و اجرای محاسبات بر اساس پروتکل TCP/IP و یک شبکه برای پایش سخت افزار است.



عضو هیئت علمی دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان افزود: در حال حاضر سامانه ابررایانه مجهز به یک سرویس‌دهنده ذخیره سازی با حجم بیش از 40 ترابایت بوده که از دیسکهای سخت SATA استفاده می کند. در این سامانه از یک فایل سیستم موازی با قابلیتهای پیشرفته و سرعت عملکرد بالا استفاده شده که می تواند از شبکه پر سرعت 40 گیگابیتی نیز برای ارتباط با "نود"ها بهره گیرد.

وی ادامه داد: حجم ذخیره سازی اطلاعات در این مرکز به راحتی قابل ارتقا به هر حجم دلخواهی بوده و به تدریج بر مبنای تقاضا و پس از پر شدن ظرفیت فعلی انجام می شود. همچنین در تمامی نودهای این ابررایانه یک فضای اختصاصی برای داده های محلی کاربران در نظر گرفته شده است که جدای از فضای ذخیره سازی مرکزی است.



این پژوهشگر اضافه کرد: برای پشتیبانی از قابلیت خواندن و نوشتن سریع نرم افزارهای کاربردی در حین اجرا از یک فایل سیستم موازی دیگر و سه سرور اختصاصی با دیسکهای سخت پر سرعت SAS با سرعت 15 هزار دور در دقیقه با حجم بیش از 700 گیگا بایت و قابل ارتقا استفاده شده است.



مدیر پروژه مرکز ابر رایانه دانشگاه صنعتی اصفهان همچنین به بیان توان گرافیکی ابر رایانه ملی این دانشگاه پرداخت و توضیح داد: امروزه برای بالا بردن توان پردازشی ابررایانه ها از توان پردازشی پردازنده های گرافیکی نیز استفاده می شود که برای استفاده از پردازشگرها گرافیکی برای انجام محاسبات علمی و مهندسی باید به نکات فنی دقیقی توجه کرد؛ چرا که برخی از پردازشگرهای گرافیکی موجود هر چند که از نظر اسمی دارای توان نامی پردازشی بسیار بالایی هستند اما برای انجام محاسبات دقیق علمی قابل اعتماد نیستند و عمدتا کاربرد گرافیکی دارند.

اشرفی زاده یادآور شد: در ساخت ابررایانه دانشگاه صنعتی اصفهان از جدیدترین نسل پردازنده های گرافیکی استفاده شده که توان پردازش عملیات مهندسی با دقت بالا را داشته و دارای حافظه با قابلیت تصحیح خطا (ECC) است. در ساخت پر قدرت ترین ابررایانه جهان نیز از همین پردازنده های گرافیکی استفاده شده است.



این محقق، تولید نرم افزارهای بومی را از اقدامات زیر ساختی این مرکز نام برد و تاکید کرد: در این راستا با همکاری محققان و اساتید برجسته برخی دانشگاه های طراز اول کشور اقدامات و هماهنگیهای اولیه ای را برای تدوین و طراحی نرم افزارهای مورد نیاز صنایع آغاز کردیم که امیدواریم با حمایت دانشگاه و دولت در آینده بتوانیم از نرم افزارهای بومی کشور بهره برداری کنیم.



آغاز ارائه خدمات پردازشی به مراکز صنعتی، علمی و آموزشی



مدیر پروژه ابررایانه ملی دانشگاه صنعتی اصفهان از آغاز بهره برداری این مرکز ابررایانه خبر داد و گفت: این دانشگاه از سال 1386 با حمایت شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به برخی صنایع پیشرفته کشور و همچنین دانشگاهیان، خدماتی را ارائه داده است که با راه اندازی این مرکز این خدمات به شدت گسترش خواهد یافت.







عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان خاطرنشان کرد: این مرکز به عنوان اولین مرکز ملی ابررایانش که خدمات خود را آغاز کرده است میزبان اجرای برنامه های کاربردی صنایع، محققین و دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه های کشور خواهد بود که از آن جمله می توان به اجرای پروژه هایی در زمینه مدلسازی هیدرولوژیکی و منابع آب در گستره استانی و کشوری و همچنین پروژه های حل جریانهای چند جزئی در ساختارهای پیچیده صنعتی اشاره کرد.

وی ادامه داد: مرکز ابررایانش ملی دانشگاه صنعتی اصفهان در حال حاضر ارائه خدمات خود را به صنایع و دانشگاهها آغاز کرده و از متقاضیان برای دریافت خدمات علمی این مرکز می توانند در وبگاه http://nhpcc.iut.ac.ir ثبت نام کنند.عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان خاطرنشان کرد: این مرکز به عنوان اولین مرکز ملی ابررایانش که خدمات خود را آغاز کرده است میزبان اجرای برنامه های کاربردی صنایع، محققین و دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه های کشور خواهد بود که از آن جمله می توان به اجرای پروژه هایی در زمینه مدلسازی هیدرولوژیکی و منابع آب در گستره استانی و کشوری و همچنین پروژه های حل جریانهای چند جزئی در ساختارهای پیچیده صنعتی اشاره کرد.

اشرفی زاده با اشاره به تشکیل انجمن های تخصصی در این مرکز یادآور شد: به منظور تامین نرم افزارهای لازم و ارائه خدمات مشاوره ای و آموزشی بهتر در هر بخش، اقدام به ایجاد انجمن های تخصصی در حوزه های مختلف مهندسی، فیزیک، شیمی، ریاضی، علوم زیستی، بیوتکنولوژی و بیوانفورماتیک کرده ایم که متقاضیان می توانند با عضویت در این انجمنها از خدمات آنها بهرمند شوند.