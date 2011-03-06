فرااخلاق شاخه مسلط فلسفه اخلاق است

امیرحسین خداپرست درمورد فلسفه اخلاق و نقش آن در زندگی روزمره به خبرنگارمهر گفت: فلسفه‎ اخلاق در سالهای نخستین قرن بیستم، به ویژه زیر نفوذ کتاب مبانی اخلاق جرج ادوارد مور به دانشی انتزاعی و پیچیده تبدیل شد که بیش از هر چیز دلمشغول معنا و مبنای مفاهیم اخلاقی بود، بدین معنا که در بین موضوع‏های فلسفه اخلاق شاخه فرااخلاق به شاخه مسلط بدل شد و وجودشناسی، معرفت‏شناسی و معناشناسی مفاهیم اخلاقی موضوع دغدغه فیلسوفان اخلاق قرار گرفت. اما دستکم به دو علت این وضعیت تغییر کرد. اول اینکه، بروز جنگهای جهانی موجب توجه جدی متفکران و فیلسوفان به مسائل عملی، از جمله مسائل اخلاقی و حقوق جهانشمول آدمیان شد و دوم اینکه، همزمان فلسفه زبان از رونق ابتدایی خویش افتاد و فضای بیشتری برای فلسفه‎های اجتماعی، اخلاقی و سیاسی فراهم آمد.

وی افزود: با در نظر گرفتن این نکات باید به یاد آورد که حتی انتزاعی‎ترین مباحث فلسفه اخلاق نیز در زندگی روزمره آدمیان اهمیت بسیار دارد زیرا این زندگی به صورت مداوم درگیر بازاندیشی مفاهیم پایه اخلاق مانند «خوب»، «بد»، «باید» و «نباید» است. اما آنچه در مباحث کنونی فلسفه اخلاق به طور مستقیم به زندگی روزمره مربوط می‎شود، همانها است که در اخلاق کاربردی مورد تأمل قرار می‏گیرد. پاره‏ای از مهمترین موضوعهای اخلاق کاربردی را می‎توان چنین برشمرد: اخلاق زیستی، اخلاق زیست محیطی، اخلاق تجارت، اخلاق سیاسی، اخلاق تعلیم و تربیت، حقوق بشر، اخلاق جنگ، اخلاق حرفه‎ای، اخلاق در رسانه‎ها، اخلاق فناوری، اخلاق در ورزش، اخلاق جنسی و اخلاق در پژوهش. کافی است متعلَق اخلاق و حقوق را در این فهرست اجمالی بنگریم تا دریابیم اخلاق چگونه می‎تواند در پدیده‎هایی که هر روز به گونه‎ای با آنها درگیر یا مواجه می‌شویم نقشی اساسی داشته باشد.

این محقق و پژوهشگرحوزه فلسفه درمورد فرااخلاق و ارتباط آن با زندگی عادی مردم نیز اظهارداشت: چنانکه در پاسخ به پرسش پیشین گفته شد، حتی بخشهای انتزاعی اخلاق، یعنی فرااخلاق (اخلاق تحلیلی) نیز به صورتی بنیادین با زندگی روزمره مرتبط است. با این حال، این ارتباط چندان به چشم نمی‎آید زیرا در زندگی روزمره، آدمی بارها و بارها از سر عادت مفاهیم اخلاقی را به کار می‎گیرد بی‏آنکه آنها را بسنجد یا تحلیل کند. کافی است اندکی متأملانه به این مفاهیم بنگریم و برای نمونه، از خود بپرسیم آیا هنگام به کارگیری این مفاهیم آنها را از متن امور واقع فهم می‏کنیم یا فقط تمایلها و جهت‎گیریهای شخصی یا گروهی یا نوعی خود را بر امور واقع فرامی‏افکنیم. همچنین، از خود بپرسیم چرا امور را خوب یا بد می‎انگاریم و اصولاً از این مفاهیم چه در ذهن داریم. با طرح چنین پرسشهایی به وادی فرااخلاق گام می‏گذاریم در حالی که می‎خواهیم از آن برای فهم دقیقتر و عمیقتر زندگی انسانی خود بهره گیریم.

خداپرست درمورد رشد تفکر منسجم فلسفی دردیارمان هم گفت: متأسفانه به رغم تلاشهای اخیر در زمینه تألیف و ترجمه در مورد اخلاق و فلسفه اخلاق نمی‏توان گفت تفکر منسجم اخلاقی در بین ما رشد داشته است. یکی از بزرگترین مشکلات در این زمینه عدم تفکیک مقولات مختلف و در هم‏آمیختن آنها با یکدیگر است. برای نمونه، در زمینه اخلاق زیستی بسیاری از آثاری که با این عنوان نگاشته می‎شوند اصولاً به لحاظ اخلاقی بی‎مایه‎اند و مناسب است آنها را در چارچوب فقه زیستی بگنجانیم. این خطاها را در دیگر زمینه‎های اخلاقی در جامعه ما نیز می‎توان مشاهده کرد. نخستین گام در حل این مشکل دیرپا آن است که هر یک از ما انسانهای مختار و مسئول تلاش کنیم محتوای ذهن خود را در مورد چیستی اخلاق و نسبت آن با دین، حقوق و دیگر مقوله‏های فکری و اجتماعی تحلیل کنیم و بسنجیم.

این نویسنده و محقق درپایان یادآورشد: در این صورت است که فضایی ابتدایی برای رشد تفکر اخلاقی و تأثیر عمیق آن بر دیگر زمینه‏های معرفتی، از جمله دین و حقوق پدید می‎آید. در این تلاشها سنت عرفانی و اخلاقی گذشته می‎تواند همراه با استفاده از منابع اخلاقی اصیل و جدید فرهنگهای غربی و شرقی ما را یاری کند به شرط آنکه خود به قید و بندی برای تفکر اخلاقی آزاد و نقاد تبدیل نشود.