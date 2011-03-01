اعتبارات عمرانی بقاع متبرکه قم برای سال آینده قطع شده است

احمد احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به فعالیت‌های اداره فنی و عمران اداره اوقاف قم گفت: متأسفانه اعتبارات عمرانی استانی بقاع متبرکه برای سال آینده قطع شده و به همین دلیل عملیات عمرانی این اماکن در سال آینده کمتر خواهد بود و هزینه‌های عمرانی تنها از محل درآمدهای بقاع تامین می‌شود.

وی با اشاره به فعالیت‌های این اداره در بخش بقاع متبرکه ابراز داشت: در سال جاری این اداره در بیش از ۲۴ بقعه عملیات عمرانی انجام داده است.



اختصاص یک میلیارد و 877 میلیون تومان اعتبار استانی برای عمران و بازسازی بقاع متبرکه



سرپرست اداره فنی و عمرانی اوقاف و امور خیریه قم با اشاره به اعتبارات انجام شده برای این کار گفت: مبلغ یک میلیارد و ۸۷۷ میلیون تومان برای بازسازی بقاع متبرکه اختصاص داده شده است که از میزان ۶۸۷ میلیون تومان مربوط به درآمد خود بقاع متبرکه و مابقی مربوط به اعتبارات عمرانی استانی سال گذشته بوده که امسال هزینه شده است.



وی تخریب گنبد قدیمی امامزاده امام موسی مبرقع(ع) و ساخت گنبد جدید، اجرای کاشیکاری گنبد و ضریح نقره طلای امامزاده جمال غریب(ع) و احداث سر درب و رواق ورودی برای امامزاده جمال الدین را از جمله اماکنی نام برد که طرح‌های عمرانی در آن اجرا شده است.



38 طرح جامع در امامزاده های استان قم تهیه شده است



احمدی در ادامه با اشاره به طرح جامع بقاع متبرکه گفت: تاکنون ۳۸ طرح جامع در امامزاده‌های استان قم تهیه شده که ۱۰ طرح مربوط به سال جاری و ۷ طرح نیز برای سال آینده به تصویب رسیده است.



سرپرست اداره فنی و عمران اداره کل اوقاف و امور خیریه قم با بیان اینکه ساخت ۷ ضریح نقره طلا از دیگر اقدامات این اداره در سالجاری بوده است بیان داشت: ۳ ضریح ساخته شده در امامزاده‌های مورد نظر نصب شده و ۴ مورد باقی مانده نیز در سال آینده نصب خواهد شد و ۴ ضریح نقره طلای دیگر نیز در حال ساخت است که در سال آینده کار ساخت و نصب آنها به پایان می‌رسد.

